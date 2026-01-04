El ataque que Estados Unidos ejerció sobre Venezuela, dejó 80 muertos; 24 horas antes se habían reportado 40 muertos tras la Operación Resolución Absoluta por Nicolás Maduro.

Con el uso de aeronaves, drones y tres agencias de inteligencia, Estados Unidos atacó Venezuela para detener a Nicolás Maduro dejando cuatro zonas muy afectadas en el país.

Estados Unidos dejó 80 muertos en Venezuela tras ataque por captura de Nicolás Maduro

La Operación Resolución Absoluta que Donald Trump encabezó para la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por el presunto delito de “narcoterrorismo” dejó 80 muertos.

Horas después del ataque de Estados Unidos, se informó que este había dejado 40 muertos, pero al pasar 24 horas la cifra incrementó al doble con 80 muertos.

Según información presentada por el New York Times desde datos proporcionados por un oficial en Venezuela, la cifra incluye civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad del estado.

Secuelas en Venezuela tras ataque de Estados Unidos. ( Matias Delacroix/AP / AP)

El ataque fue realizado la madrugada del 3 de enero con el uso de tres agencias de inteligencia, drones y más de 150 aeronaves que sobrevolaron Venezuela desde Estados Unidos.

Asimismo, se informó que han sido tres zonas las gravemente afectadas por el ataque de Estados Unidos a Venezuela:

Caracas

Miranda

Aragua

La Guaira (Catia La Mar)

Por otra parte, la ciudadanía en Venezuela ha reportado viviendas imposibles de habitar, así como muros derrumbados por los ataques.

Asimismo, se ha detallado que venezuela tiene perdida total en los bienes que tenían en sus casas.

Sin embargo, aún no existen cifras oficiales sobre los daños, así como tampoco organizaciones internacionales han informado los daños que dejó el ataque de Estados Unidos a Venezuela.