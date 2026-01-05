Varias fuentes han revelado los supuestos motivos por los cuales Donald Trump se habría negado a que María Corina Machado encabezara la transición del poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

¿Por qué María Corina Machado no encabezó la transición en Venezuela? Aseguran fue por su Premio Nobel de la Paz

Según revela The Washington Post , Donald Trump dejó de apoyar a María Corina Machado para que encabezara la transición del gobierno en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro debido a su Premio Nobel de la Paz.

“Dos personas cercanas a la Casa Blanca dijeron que la falta de interés del presidente en impulsar a Machado, a pesar de sus recientes esfuerzos por halagar a Trump, se debió a su decisión de aceptar el Premio Nobel de la Paz, un premio que el presidente ha codiciado abiertamente .” The Washington Post

Y es que de acuerdo con las fuentes que cita, Donald Trump descartó que María Corina Machado encabezara la transición de Venezuela ya que “sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país.”

Pero también aseguraron que se debió a que María Corina Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz en vez de que ella se lo cediera abiertamente a Donald Trump:

“Si ella lo hubiera rechazado y hubiera dicho: ‘No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”. The Washington Post

Aunque no se ha confirmado, estas fuentes citadas por The Washington Post, aseguran ser bastantes cercanas a la Casa Blanca y a Donald Trump, por lo que estos habrían sido los motivos por los cuales María Corina Machado habría dejado de tener el apoyo del presidente de Estados Unidos y quedado fuera de la transición de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.