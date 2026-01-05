María Corina Machado agradeció a Donald Trump y asegura que Venezuela será el “el principal aliado” clave de Estados Unidos.

“Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos” María Corina Machado

Tras la detención del presidente Nicolás Maduro, la opositora María Corina Machado confía que la libertad “está cerca” y ya visualiza la “inminencia de la transición en Venezuela”.

María Corina Machado asegura que Venezuela será aliada clave de Estados Unidos tras detención de Nicolás Maduro

A través de sus redes sociales, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció a Donald Trump por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”.

El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.



Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… pic.twitter.com/yKPoxp2dPp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026

A dos días de la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, María Corina Machado se pronunció sobre la transición de Venezuela.

“Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley” María Corina Machado

En su mensaje María Corina Machado aseguró que Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos.

La declaración de María Corina Machado se produce luego de que Donald Trump expresó sus dudas sobre su capacidad para liderar la transición sin el suficiente “apoyo y respeto” de los venezolanos.

Y es que Donald Trump afirmó que “sería muy difícil” para Machado presidir a Venezuela porque “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.

Para María Corina Machado “la libertad de Venezuela está cerca”

María Corina Machado compartió su mensaje con un video de la celebración de venezolanos en diversos países.

En su publicación, María Corina Machado señaló que los venezolanos salieron a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar.

Y es que saben que se trata de un paso trascendental que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.

“El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela” María Corina Machado

Para María Corina Machado tras la detención de Nicolás Maduro “la libertad de Venezuela está cerca” y muy pronto podrán celebrar en su tierra.

María Corina Machado destacó el regreso de los exiliados venezolanos como una de las consecuencias directas de la captura de Nicolás Maduro.

“La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa” María Corina Machado