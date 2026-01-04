El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Delcy Rodríguez, asegurando que ‘si no hace lo correcto’ pagará un precio mayor que Nicolás Maduro.

“Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”. Donald Trump

Fue durante una entrevista que brindó la mañana de hoy 4 de enero, cuando Donald Trump modificó su postura original y se lanzó contra la nueva líder del oficialismo venezolano.

Y es que durante la conferencia de prensa que brindó posterior a la captura de Nicolás Maduro, Trump elogió a Delcy Rodríguez, destacando su disposición a colaborar con Estados Unidos para restaurar la estabilidad en el país sudamericano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Jim WATSON / AFP)

Trump cambia elogios por amenaza contra Delcy Rodríguez; funcionaria rechaza ocupación estadounidense

Este domingo, Trump adoptó una postura amenazante en contra de Delcy Rodríguez, asegurando que si ella no coopera con Estados Unidos podría pagar un precio mayor al hoy detenido Nicolás Maduro.

De acuerdo con la entrevista, el mandatario aseguró que no toleraría el rechazo de Rodríguez a nuevas intervenciones militares de Estados Unidos.

Esto debido a que no descartó una mayor intervención militar si la situación en Venezuela no mejora bajo su mandato.

Al respecto, pese a los elogios iniciales de Trump, la propia Delcy Rodríguez declaró que Venezuela estaba “listo para defender sus recursos naturales”, rechazando la posibilidad de un gobierno temporal bajo el control de Estados Unidos.

Rodríguez señaló que Venezuela no era colonia de ningún país nuevamente, fijando su postura contra una eventual ocupación estadounidense.

Por su parte, Trump reiteró que la captura de Maduro resulta parte de una victoria estratégica, pero no representa la solución definitiva para la situación que atraviesa Venezuela.