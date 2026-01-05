Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela, esto luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país ordenó establecer un escenario interino.

La ahora exvicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez asumió todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes como presidenta interina de Venezuela tras la detención del presidente Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez fue la segunda al mando del gobierno de Nicolás Maduro desde junio de 2018 y ahora se convierte en la presidenta interina de Venezuela.

Tras varias especulaciones sobre si ya había asumido el cargo como presidenta interina de Venezuela, se difundió imágenes del juramento de Delcy Rodríguez.

A dos días de la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Delcy Rodríguez toma funciones al frente de Venezuela.

Nota en desarrollo, en breve más información...