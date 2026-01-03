El presidente Donald Trump le confirmó en una llamada telefónica al The New York Times que Estados Unidos realizó una “operación brillante” en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

De acuerdo con la información, Trump habría confirmado la captura de Maduro y adelantó que a las 11:00 horas de este sábado 3 de enero realizará una conferencia de prensa para dar más detalles.

Foto de la presunta captura de Maduro (Especial )

El reportero Tyler Pager, del NYT, afirma que alrededor de las 4:30 de la madrugada tuvo una breve llamada con el presidente Donald Trump, quien habría confirmado la captura de Maduro.

Trump celebró la captura de Maduro y dijo que se había logrado gracias a la planificación del gobierno de Estados Unidos y la participación de “grandes soldados y grandes personas”.

En entrevista con Fox, el presidente Trump dijo que para realizar la operación apagaron todas las luces de Venezuela y señaló que Nicolás Maduro quizo esconderse para eviatar su captura, pero falló.

Asimismo, Donald Trump dijo que siguió la operación en tiempo real y reiteró que la operación para capturar a Maduro fue brillante: “nunca había visto algo así”, afirmó.

“El equipo hizo un gran trabajo. No hay otro país en la tierra que pueda realizar semejante maniobra”. Donald Trump en entrevista con Fox

.@POTUS on the capture of Venezuelan dictator Nicolás Maduro: "The team did an incredible job... There's no other country on Earth that can do such a maneuver." pic.twitter.com/sbfEyVDgUf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Trump dará conferencia para dar detalles sobre la captura de Maduro

Cuando fue cuestionado por NYT sobre si había solicitado la autorización del Congreso de Estados Unidos para realizar esta operación en Venezuela, Donald Trump no dio más detalles.

Sin embargo, Trump adelantó que a las 11:00 horas de hoy dará una conferencia de prensa desde su residencia privada para dar más detalles de la “brillante operación” y el futuro de Venezuela.