A dos días del operativo de Estados Unidos en la ciudad de Caracas, el Gobierno de Venezuela publicó el decreto de Estado de Conmoción, el cual ya contaba con la aprobación de Nicolás Maduro.

Destaca que el decreto de Estado de Conmoción Exterior otorga la facultad a las fuerzas de seguridad de Venezuela de detener en territorio nacional a “toda persona involucrada en la promoción o apoyo” al ataque de Estados Unidos.

Dicho documento, con fecha de 3 de enero de 2026, está firmado por Nicolás Maduro, quien fue capturado la madrugada de ese día y está actualmente detenido en el Centro de Detención de Brooklyn, en Nueva York.

El decreto de Estado de Conmoción, refrendado por la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, añade que policía estatales y municipales deberán buscar y detener a quienes respaldan el ataque de Estados Unidos.

Lo anterior, según el documento, con “miras a su juzgamiento” por ir en contra de los intereses superiores de Venezuela.

“Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento” Delcy Rodríguez

Su publicación en la Gaceta Oficial también ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado, los cuales “quedarán sometido temporalmente al régimen militar”.

Además, el Estado de Conmoción señala que el Ejecutivo podrá “ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional”, así como suspender reuniones y manifestaciones públicas para “defender al pueblo”.

Aunque el decreto de Estado de Conmoción había sido anunciado desde fines de septiembre, su contenido fue revelado y modificado tras los operativos que incluyeron la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.