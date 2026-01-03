Durante la conferencia de prensa por la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ante la transición venezolana ya ha cerrado la puerta para María Corina Machado.

“Sería muy difícil para ella. No tiene el apoyo interno ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”. Donald Trump

Expresó Trump ante la pregunta de los medios sobre si la opositora María Corina Machado podría ser la líder de Venezuela.

Con ello, Trump aseguró que el futuro de Venezuela pasará por una transición que será controlada por Estados Unidos.

“Ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”. Donald Trump

Por lo que por ahora Estados Unidos asumirá el control de Venezuela para asegurar que no se vuelva a repartir un gobierno como el de Nicolás Maduro.

“No queremos que otra persona asuma el poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a seguir gobernando el país”. Donald Trump

Ante la transición que manejara Estados Unidos para Venezuela, ya el presidente Trump preciso que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, serán los encargados de dirigir el proceso para un nuevo gobierno.

Trump on María Corina Machado: "I think it'd be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support or the respect within the country. She's a very nice woman but she doesn't have the respect." pic.twitter.com/jps4NBKLfp — Aaron Rupar (@atrupar) January 3, 2026

María Corina Machado asegura estar preparada para la transición venezolana

Antes de las palabras de Trump sobre la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado se pronunció asegurando estar preparada para la transición venezolana.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”. María Corina Machado

Ante esto, María Corina Machado expresó que era hora hacer valer la democracia el 28 de julio, donde Edmundo González Urrutia fue elegido como legítimo presidente de Venezuela,

“Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando… Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”. María Corina Machado

Y por lo que María Corina Machado se posicionó para estar preparada para la transición venezolana “para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos.

María Corina Machado asegura estar preparada para la transición venezolana (María Corina Machado)

Edmundo González Urrutia respalda a María Corina Machado para la transición venezolana

Ante el llamado de María Corina Machado para la transición venezolana, el legítimo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia ya se ha pronunciado a favor de la Premio Nobel de la Paz 2025.

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”. Edmundo González Urrutia

Luego de que Edmundo González Urrutia compartiera la publicación de María Corina Machado.

Pero ante las palabras de Trump sobre la transición venezolana manejada por el propio Estados Unidos, hasta el momento no se tiene nuevas declaraciones por parte de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.