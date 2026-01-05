Ciudadanos estadounidense interpusieron una nueva demanda contra Nicolás Maduro, la presidenta en funciones, Delcy Rodriguez, su hermano Jorge Rodríguez y otros personajes y empresas.

La denuncia incluye a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y a quien se le considera una figura importante detrás de la actual presidenta en funciones de Venezuela. En total los señalamientos son contra:

  • Nicolás Maduro
  • Cartel de los Soles
  • Petróleos de Venezuela (PDVSA)
  • Corporación Venezolana del Petróleo
  • Vladimir Padrino
  • Maikel Jose Moreno Pérez
  • Nestor Luis Reverol Torres
  • Tarek William Saab
  • Jorge Rodríguez
  • Delcy Rodriguez
  • Diosdado Cabello
  • Alex Nain Saab Moran 

Nueva demanda contra Maduro, Delcy y más en Miami

La denuncia se justificó contra la Ley Antiterrorismo y una figura que considera a la administración de Venezuela como una empresa criminal, llamada RICO con la que pueden reclamar daños millonarios.

Las acusaciones son:

  • Secuestros
  • Torturas
  • Narcotráfico
  • Rehenes

La nueva demanda se presentó el domingo 4 de enero en en el Distrito Sur, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos.

La demanda ya fue notificada a los demandados pero aún no comparecen ni han respondido a la misma.

Nueva demanda contra Maduro podría abrir camino a indemnizaciones en Estados Unidos

En la demanda contra Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y otros presentaron una petición formal de rebeldía, lo que significa que si esta es aceptada los demandados pierden su derecho a defenderse y dan en automático como ciertos los señalamientos de la demanda.

De darse el caso, los demandantes pueden pedir también una sentencia de rebeldía y se les imputarían responsabilidades civiles e indemnizaciones.

Ello que derivaría en embargos futuros sobre los señalados, el reclamo de daños millonarios y examinar el funcionamiento interno del gobierno de Venezuela.