Ciudadanos estadounidense interpusieron una nueva demanda contra Nicolás Maduro, la presidenta en funciones, Delcy Rodriguez, su hermano Jorge Rodríguez y otros personajes y empresas.

La denuncia incluye a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y a quien se le considera una figura importante detrás de la actual presidenta en funciones de Venezuela. En total los señalamientos son contra:

Nicolás Maduro

Cartel de los Soles

Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Corporación Venezolana del Petróleo

Vladimir Padrino

Maikel Jose Moreno Pérez

Nestor Luis Reverol Torres

Tarek William Saab

Jorge Rodríguez

Delcy Rodriguez

Diosdado Cabello

Alex Nain Saab Moran

Nueva demanda contra Maduro, Delcy y más en Miami

La denuncia se justificó contra la Ley Antiterrorismo y una figura que considera a la administración de Venezuela como una empresa criminal, llamada RICO con la que pueden reclamar daños millonarios.

Las acusaciones son:

Secuestros

Torturas

Narcotráfico

Rehenes

La nueva demanda se presentó el domingo 4 de enero en en el Distrito Sur, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos.

La demanda ya fue notificada a los demandados pero aún no comparecen ni han respondido a la misma.

Nueva demanda contra Maduro podría abrir camino a indemnizaciones en Estados Unidos

En la demanda contra Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y otros presentaron una petición formal de rebeldía , lo que significa que si esta es aceptada los demandados pierden su derecho a defenderse y dan en automático como ciertos los señalamientos de la demanda.

De darse el caso, los demandantes pueden pedir también una sentencia de rebeldía y se les imputarían responsabilidades civiles e indemnizaciones.

Ello que derivaría en embargos futuros sobre los señalados, el reclamo de daños millonarios y examinar el funcionamiento interno del gobierno de Venezuela.