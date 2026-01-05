Ciudadanos estadounidense interpusieron una nueva demanda contra Nicolás Maduro, la presidenta en funciones, Delcy Rodriguez, su hermano Jorge Rodríguez y otros personajes y empresas.
La denuncia incluye a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y a quien se le considera una figura importante detrás de la actual presidenta en funciones de Venezuela. En total los señalamientos son contra:
- Nicolás Maduro
- Cartel de los Soles
- Petróleos de Venezuela (PDVSA)
- Corporación Venezolana del Petróleo
- Vladimir Padrino
- Maikel Jose Moreno Pérez
- Nestor Luis Reverol Torres
- Tarek William Saab
- Jorge Rodríguez
- Delcy Rodriguez
- Diosdado Cabello
- Alex Nain Saab Moran
Nueva demanda contra Maduro, Delcy y más en Miami
La denuncia se justificó contra la Ley Antiterrorismo y una figura que considera a la administración de Venezuela como una empresa criminal, llamada RICO con la que pueden reclamar daños millonarios.
Las acusaciones son:
- Secuestros
- Torturas
- Narcotráfico
- Rehenes
La nueva demanda se presentó el domingo 4 de enero en en el Distrito Sur, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos.
La demanda ya fue notificada a los demandados pero aún no comparecen ni han respondido a la misma.
Nueva demanda contra Maduro podría abrir camino a indemnizaciones en Estados Unidos
En la demanda contra Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y otros presentaron una petición formal de rebeldía, lo que significa que si esta es aceptada los demandados pierden su derecho a defenderse y dan en automático como ciertos los señalamientos de la demanda.
De darse el caso, los demandantes pueden pedir también una sentencia de rebeldía y se les imputarían responsabilidades civiles e indemnizaciones.
Ello que derivaría en embargos futuros sobre los señalados, el reclamo de daños millonarios y examinar el funcionamiento interno del gobierno de Venezuela.