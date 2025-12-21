Carlos A. Gimenez, congresista republicano de Estados Unidos, amenazó con “severas consecuencias” para el gobierno de Claudia Sheinbaum por el comercio de petróleo que lleva a cabo de Cuba.

Fue a través de un mensaje publicano en sus redes sociales, en donde el legislador estadounidense aseguró que la posición de México no debería estar tanto con Estados Unidos como con Cuba.

Carlos A. Gimenez asegura que comercio de petróleo entre México y Cuba afecta políticas de Estados Unidos

Hoy domingo 21 de diciembre, el congresista Carlos A. Gimenez aseguró que si México mantiene su envío de petróleo hacia Cuba habrá severas consecuencias comerciales para nuestro país.

Según señaló el legislador republicano, la acción de México “socava” la política de Estados Unidos, pese a que México es libre de comerciar con los países de la región.

En la amenaza a México, Carlos A. Gimenez señaló que “no se puede estar con Dios y el Diablo”, en referencia a que la postura de nuestro país no debería estar tanto con Estados como con Cuba.

Esto toda vez que el gobierno de Donald Trump ha f

ijado una postura clara en contra del gobierno de Díaz Canel en Cuba, quien mantiene buenas relaciones bilaterales con México.

Además, la amenaza de Carlos A. Gimenez se da en el marco de la toma de buques petroleros de Venezuela por parte de fuerzas armadas estadounidenses, quienes han asegurado que se trata de crudo “extraído de campos robados” para financiar al régimen de Nicolás Maduro.