El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio conocer que “Cuba está lista para caer” luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano. Vamos a terminar hablando de Cuba porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Así lo dijo Donald Trump a su regreso a Washington en el Air Force One el domingo 4 de enero de 2026, pero aclaró que Cuba caerá sin intervención militar y la clave está en su dependencia del petróleo de Venezuela.

Venezuela enviaba petróleo a Cuba desde hace 25 años

Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela enviaba petróleo a Cuba mediante el Convenio Integral de Cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana que inició en el año 2000.

El acuerdo de amistad entre Venezuela y Cuba tenía el objetivo de promover el progreso económico y social en los dos países. A cambio, Cuba suministraría “tecnologías y productos” así como servicios profesionales, especialmente médicos.

En octubre de 2025, Venezuela y Cuba celebraron los 25 años del acuerdo firmado inicialmente por Hugo Chávez y Fidel Castro en el año 2000.

Cabe recordar que Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013, mientras que Fidel Castro lo hizo el 25 de noviembre de 2016.