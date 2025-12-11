Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del PAN, envió una felicitación al “libertario” que ayudó a María Corina Machado a salir de Venezuela para trasladarse a Oslo.

“Quien haya coadyuvado a que ella llegara a Oslo es un gran ser humano y un libertario ... Veamos lo que lamentablemente ha sucedido en Venezuela para que no suceda aquí”

Durante su encuentro con medios, Kenia López Rabadán también reconoció la valentía de la opositora María Corina Machado y llamó a fortalecer las instituciones democráticas, tanto en México como en el extranjero.

La felicitación de Kenia López Rabadán a un “libertario” por ayudar a María Corina Machado (Especial)

Kenia López Rabadán afirmó que en México es necesario hacer una reflexión y observar lo que ha ocurrido en Venezuela para evitar que algo similar suceda en el país, pues señaló que las y los mexicanos merecen instituciones democráticas.

Sus declaraciones ocurren un día después de que María Corina Machado reapareciera públicamente a un año de vivir en clandestinidad en Venezuela, con motivo de la entrega del Premio Nobel, el cual recibió su hija, Ana Corina.

¿María Corina Machado viajó en un avión privado de Querétaro?

En medio de los rumores, el Instituto Nacional de Migración (INM) negó que, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, haya viajado en un avión privado de Querétaro para ir a Noruega.

Más aún, esta dependencia dijo no tener conocimiento de la presencia de María Corina Machado en México, pues aseguró que “no existe registro de entrada o salida del territorio nacional”.

La aclaración de INM surge en respuesta a diferentes medios de comunicación que aseguraron que María Corina Machado logró llegar a Oslo en un avión privado con matrícula mexicana de la firma Go2Jets.

Hasta ahora, se defiende la versión de que María Corina Machado se hubiese trasladado en una lancha hacia Curazao, y desde ahí emprendió su viaje rumbo a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025