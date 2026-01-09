A través de un mensaje en sus redes sociales, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrill dijo que no cederá ante “amenazas” de Estados Unidos, pues aseguró que se defenderán.

“A Cuba la vamos a defender. Quien nos conoce sabe que es un compromiso firme, categórico y demostrado”. Bruno Rodríguez Parrill

Dejando en claro que Cuba no le tiene miedo a Estados Unidos y su amenaza de imponerse sobre el país del caribe, pues le recordó que desde hace 67 años los gobiernos estadounidense les han aplicado su “fuerza y la agresión”.

Pues pese al poderío militar y la gran economía de Estados Unidos, el país tiene “más una vasta experiencia de agresión y crímenes”.

Por lo que Cuba precisó que se respaldará a la razón, el Derecho Internacional y el espíritu patriótico de un pueblo”.

“Los cubanos no estamos dispuestos a vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje, ni a renunciar a la prerrogativa inalienable con la que construimos nuestro propio destino, en paz con el resto del mundo”. Bruno Rodríguez Parrill

#EEUU pretende imponer su voluntad sobre los derechos de Estados soberanos y lleva 67 años aplicando la fuerza y la agresión contra #Cuba.



De su lado está el poderío militar descomunal y las dimensiones de su economía, más una vasta experiencia de agresión y crímenes.



Del… pic.twitter.com/BHTrdrVTbs — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 9, 2026

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba recuerda a Fidel Castro ante amenazas de Estados Unidos

Al igual que el canciller Bruno Rodríguez Parrill, más tarde, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel ha respondido las amenazas de Estados Unidos recordando a su comandante en jefe, Fidel Castro.

“A los cubanos hay algo que no nos gusta y no nos gusta que nos amenacen. No nos gusta que traten de intimidarnos. No nos gusta, además nuestro pueblo hace tiempo ha perdido ya la idea de lo que es el miedo”. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

Declaraciones de los líderes cubanos que se dan después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump señaló que Cuba parece estar “a punto de caer” y que “se está hundiendo definitivamente”.