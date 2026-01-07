Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que México no está enviando más petróleo a Cuba del habitual tras el embargo a Venezuela.

“Ayer pregunté a Pemex. No se está enviando más petroleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular. Durante muchos años se ocasiones se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones: contratos o ayuda humanitaria” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que la información la ha confirmado Petróleos Mexicanos (Pemex) y que “no hay una envío particular”.

Sheinbaum alista presentación de envíos de Petróleo a Cuba en otros sexenios

La presidenta de México dijo que los envíos de petróleo a Cuba se han hecho de manera histórica por contratos y ayuda humanitaria desde sexenios anteriores.

En ese contexto dejó ver que Pemex está elaborando gráficas históricas para revisar los envíos en administraciones pasadas y adelantó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se condonaron deudas a Cuba por petróleo.

Claudia Sheinbaum reconoce que México ya es “importante” proveedor de petróleo de Cuba por encima de Venezuela

Claudia Sheinbaum dijo que reconoció que ya sin Venezuela, México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo de Cuba por ayuda humanitaria y contratos.

“Con la situación actual de Venezuela, evidentemente Mexico se volvió un proveedor importante, antes era Venezuela…” Claudia Sheinbaum

¿Cuba está lista para caer como señala Trump o México la ayudará?

Las declaraciones se dan después de que el presidente Donald Trump aseguró que “Cuba está lista para caer” dado que Venezuela ya no le proveerá petróleo, está en decadencia y no tiene recursos.

Venezuela enviaba petróleo a Cuba era mediante el Convenio Integral de Cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela que inició en el año 2000.

El pago de Cuba era mediante suministro de “tecnologías y productos” y servicios profesionales como los de médicos.