Cuba identifica a los 32 cubanos que murieron tras el operativo de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro en Venezuela.
Entre los muertos hay coroneles, tenientes, mayores, capitanes y soldados con edades de entre 60 y 26 años de edad.
Estos son los 32 cubanos que murieron durante el operativo para detener a Nicolás Maduro
Autoridades cubanas confirmaron la muerte de 32 ciudadanos durante el operativo para detener a Nicolás Maduro, la mayoría con rangos de oficial.
A través de las redes sociales se reportó que entre las víctimas se encontraban 21 integrantes del Ministerio del Interior y 11 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), las dos dependencias de seguridad del país.
Cuba dio a conocer los nombres, rango y edades de los 32 militares cubanos que murieron durante la captura de Nicolás Maduro:
Ministerio del Interior de Cuba
- Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, 67 años
- Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, 62 años
- Teniente coronel Orlando Osoria López, 53 años
- Mayor Rodney Izquierdo Valdés, 51 años
- Mayor Ismael Terrero Ge, 49 años
- Mayor Rubiel Díaz Cabrera, 53 años
- Mayor Hernán González Perera, 43 años
- Capitán Yoel Pérez Tabares, 48 años
- Capitán Addriel Adrián Socarrás Tamayo, 32 años
- Capitán Bismar Mora Aponte, 50 años
- Primer teniente Yorlenis Revé Cuza, 38 años
- Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo, 35 años
- Primer teniente Erwin Rosabal Ávalos, 35 años
- Primer teniente Daniel Torralba Díaz, 34 años
- Teniente Yasmani Domínguez Cardero, 33 años
- Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo, 26 años
- Primer teniente Yandrys González Vega, 45 años
- Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez, 43 años
- Primer teniente Yunior Estévez Samón, 32 años
- Teniente Yoandys Rojas Pérez, 46 años
- Primer suboficial Giorki Verdecia García, 30 años
Fuerzas Armadas Revolucionarias
- Capitán Adrián Pérez Beades, 34 años
- Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón, 42 años
- Soldado Adelkis Ayala Almenares, 45 años
- Soldado Alexander Noda Gutiérrez, 48 años
- Soldado Ervis Martínez Herrera, 52 años
- Soldado Juan Carlos Guerrero Cisneros, 55 años
- Soldado Juan David Vargas Vaillant, 54 años
- Soldado Rafael Enrique Moreno Font, 35 años
- Soldado Luis Alberto Hidalgo Canals, 57 años
- Soldado Luis Manuel Jardines Castro, 59 años
- Soldado Sandy Amita López, 37 años
Esto se sabe sobre la misión de los 32 cubanos que murieron durante la captura de Nicolás Maduro
De acuerdo con la información compartida los oficiales que perdieron la vida cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.
Esto a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.
El texto no especificó las funciones exactas que desempeñaban ni la ubicación precisa de los enfrentamientos.
Sin embargo, reportes extraoficiales señalan que varios de los cubanos muertos formaban parte de los anillos de seguridad y escoltas directos de Nicolás Maduro.
El régimen de Miguel Díaz-Canel admitió así por primera vez la presencia de personal militar cubano en tareas de seguridad en territorio venezolano.
Cuba decretó duelo nacional hasta las 12 de la noche del 6 de enero.