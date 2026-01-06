Cuba identifica a los 32 cubanos que murieron tras el operativo de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro en Venezuela.

Entre los muertos hay coroneles, tenientes, mayores, capitanes y soldados con edades de entre 60 y 26 años de edad.

Autoridades cubanas confirmaron la muerte de 32 ciudadanos durante el operativo para detener a Nicolás Maduro, la mayoría con rangos de oficial.

Cuba reporta 32 cubanos muertos tras operativo de Estados Unidos contra Maduro (@PresidenciaCuba / X)

A través de las redes sociales se reportó que entre las víctimas se encontraban 21 integrantes del Ministerio del Interior y 11 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) , las dos dependencias de seguridad del país.

Cuba dio a conocer los nombres, rango y edades de los 32 militares cubanos que murieron durante la captura de Nicolás Maduro:

Ministerio del Interior de Cuba

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, 67 años Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, 62 años Teniente coronel Orlando Osoria López, 53 años Mayor Rodney Izquierdo Valdés, 51 años Mayor Ismael Terrero Ge, 49 años Mayor Rubiel Díaz Cabrera, 53 años Mayor Hernán González Perera, 43 años Capitán Yoel Pérez Tabares, 48 años Capitán Addriel Adrián Socarrás Tamayo, 32 años Capitán Bismar Mora Aponte, 50 años Primer teniente Yorlenis Revé Cuza, 38 años Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo, 35 años Primer teniente Erwin Rosabal Ávalos, 35 años Primer teniente Daniel Torralba Díaz, 34 años Teniente Yasmani Domínguez Cardero, 33 años Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo, 26 años Primer teniente Yandrys González Vega, 45 años Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez, 43 años Primer teniente Yunior Estévez Samón, 32 años Teniente Yoandys Rojas Pérez, 46 años Primer suboficial Giorki Verdecia García, 30 años

Fuerzas Armadas Revolucionarias

Capitán Adrián Pérez Beades, 34 años Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón, 42 años Soldado Adelkis Ayala Almenares, 45 años Soldado Alexander Noda Gutiérrez, 48 años Soldado Ervis Martínez Herrera, 52 años Soldado Juan Carlos Guerrero Cisneros, 55 años Soldado Juan David Vargas Vaillant, 54 años Soldado Rafael Enrique Moreno Font, 35 años Soldado Luis Alberto Hidalgo Canals, 57 años Soldado Luis Manuel Jardines Castro, 59 años Soldado Sandy Amita López, 37 años

Esto se sabe sobre la misión de los 32 cubanos que murieron durante la captura de Nicolás Maduro

De acuerdo con la información compartida los oficiales que perdieron la vida cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Esto a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.

El texto no especificó las funciones exactas que desempeñaban ni la ubicación precisa de los enfrentamientos.

Sin embargo, reportes extraoficiales señalan que varios de los cubanos muertos formaban parte de los anillos de seguridad y escoltas directos de Nicolás Maduro.

El régimen de Miguel Díaz-Canel admitió así por primera vez la presencia de personal militar cubano en tareas de seguridad en territorio venezolano.

Cuba decretó duelo nacional hasta las 12 de la noche del 6 de enero.