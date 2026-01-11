El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba ya no recibirá dinero ni petróleo de Venezuela.

A través de su red social, Truth Social, Trump acusó a la isla de aprovecharse durante años del crudo venezolano a cambio de “servicios de seguridad” para los gobiernos de izquierda.

Asimismo, Trump afirmó que, tras la captura de Maduro, Venezuela ya no necesita protección cubana, pues ahora cuenta con el respaldo del ejército de Estados Unidos.

Trump amenaza con cortar a Cuba el dinero y el petróleo venezolano (Donald Trump vía Truth Social)

Miguel Díaz-Canel responde a amenazas de Trump sobre Cuba

En el mismo mensaje de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos aconsejó a Cuba negociar tras realizar amenazas de recortar dinero y el petróleo que recibía de Venezuela.

Las palabras de Trump fueron: “les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Aunque Trump no fue claro en qué tipo de acciones tomaría en contra de Cuba.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, le respondió a Donald Trump a través de la red social X con un “nadie nos dicta qué hacer”.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, señaló en su mensaje Díaz-Canel tras subrayar que la isla “se prepara” y está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

#Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre.#CubaEsCoraje — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez.

Incluso antes de esta amenaza en Cuba, Trump le respondió a un usuario de Truth Social un comentario sobre la propuesta de que Marco Rubio, su secretario de Estado de padres cubanos, podría quedar al frente de Cuba: “¡suena bien para mí!“.