Ricardo Salinas Pliego aseguró que la ‘victoria moral’ de María Corina Machado es de todos lo que creen y defienden “la vida, la libertad y la propiedad”.

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz el pasado 9 de diciembre en Oslo, Noruega, con el que fue reconocida por su lucha por la democracia en Venezuela.

Sin embargo, el empresario se apropió del reconocimiento de la líder de oposición en Venezuela, lo que desató el debate en redes sociales.

El triunfo de María Corina Machado es “para todos” los que defienden la vida, asegura Ricardo Salinas Pliego

El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que el reconocimiento de María Corina Machado y de su lucha con el Premio Nobel de la Paz, es “para todos”.

Según Ricardo Salinas Pliego, se trata de una ‘victoria moral´ de los que defienden y luchan por:

la vida

la libertad

la propiedad

Asimismo, resaltó que, aunque ‘la dictadura’ puede perseguir, encarcelar y censurar, no puede “apagar a una líder que inspira a todo un continente”.

"¡Venezuela vuelve a tener esperanza y con eso, todos los países que sufren de los parasitarios gobiernos de izquierda, también!" Ricardo Salinas Pliego

El regreso de María Corina Machado, hoy Premio Nobel de la Paz, es una victoria moral para todos los que creemos y defendemos la vida, la libertad y la propiedad.



La dictadura podrá perseguir, encarcelar o censurar… pero no puede apagar a una líder que inspira a todo un… pic.twitter.com/XTQsOFNkiq — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 11, 2025

Apropiación de Ricardo Salinas Pliego del triunfo de María Corina Machado provoca debate

La declaración de Ricardo Salinas Pliego donde se apropia el triunfo de María Corina Machado y su ‘victoria moral’ con el Premio Nobel de la Paz, generó debate en redes sociales.

Y es que, mientras muchos aplaudieron lo que parece una felicitación, otros más le recuerdan la lucha de la líder de oposición en Venezuela, quien incluso tuvo que salir de su país de origen.

Además, otros fueron más allá de aplaudir sus dichos y lo instaron a “organizarse” para las elecciones 2027 para “cuando pierda Morena todo”.