La Embajada de México en Estados Unidos ha respondido a las críticas que realizó el congresista Carlos A. Gimenez, quien acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de expropiaciones y debilidad en el estado de derecho.

“Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, México se ha convertido en un paria regional que roba y expropia empresas y roba ciegamente a los inversionistas estadounidenses.” Carlos A. Gimenez

Pues en su publicación hecha en sus redes sociales, Gimenez criticó fuertemente la reforma judicial en México de Claudia Sheinbaum, describiéndola como un factor que debilita la separación de poderes.

Embajada de México en Estados Unidos defiende a Claudia Sheinbaum ante críticas del congresista Carlos A. Gimenez (@RepCarlos / X)

Embajada de México en Estadods Unidos responde a críticas de Gimenez a Sheinbaum

A través de una publicación en su perfil oficial de X, el congresista estadounidense Carlos A. Gimenez criticó la reforma judicial de México de Claudia Sheinbaum, asegurando que amenaza el crecimiento económico al desincentivar inversiones estadounidenses.

“La falta de separación de poderes en Mexico ha debilitado considerablemente el Estado de derecho. Esto amenaza la inversión y obstaculiza el crecimiento económico.” Carlos A. Gimenez

Esta reforma que fue impulsada inicialmente por AMLO y continuada por Sheinbaum, la cual introduce la elección popular de jueces, lo que genera incertidumbre legal según los reportes de Bloomberg, llevando a empresas a preferir arbitrajes sobre tribunales y lo que Gimenez ha criticado.

Es por eso que la Embajada de México en Estados Unidos no se ha quedado callada y respondió a las críticas de Gimenez a Sheinbaum con hechos, revelando que el país registró una Inversión Extranjera Directa histórica de 40.9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025.

“México es un socio sólido y confiable para Estados Unidos y la comunidad internacional. Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro país ha registrado una confianza inversionista récord, con una Inversión Extranjera Directa que alcanzó la cifra histórica de 40.9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025. ” Embajada de México en Estados Unidos

Es decir que hubo un aumento del 14.5% respecto a 2024, según los datos oficiales confirmados por Mexico News Daily y que cita la Embajada de México en Estados Unidos para defender a Sheinbaum de gimenez.

Cabe recordar que México es el principal destino de exportaciones estadounidenses y viceversa, la cual se ha visto amenazada ante las tensiones políticas entre ambos países.