Carlos A. Gimenez, senador republicano de Estados Unidos, acusó a Claudia Sheinbaum y el gobierno de México de apoyar el narcotráfico y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

¿Qué dijo el senador republicano en contra de Claudia Sheinbaum?

A través de su cuenta de X, Carlos A. Gimenez de 71 años de edad, senador republicano y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se lanzó en contra de Claudia Sheinbaum y el gobierno de México.

Pues colocó en una publicación que en el Congreso de Estados Unidos sabían que “el gobierno de Claudia Sheinbaum en México apoya al narcotirano Nicolás Maduro” porque, según él, cuando caiga el régimen en Venezuela también lo hará el narco en México:

“En el Congreso de USA, sabemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum en México apoya tanto al narcotirano Nicolás Maduro de Venezuela porque sabe que en cuanto caiga él, caerá ella también por su complicidad con los narcos que han destruido al país.” Carlos A. Gimenez

El senador republicano Carlos A. Gimenez de Estados Unidos, se lanzó contra Claudia Sheinbaum asegurando que apoyaba a Nicolás Maduro y el narcotráfico (@RepCarlos / X )

Estas acusaciones del senador republicano Carlos A. Gimenez llegan después de que la presidenta Claudia Sheinbbaum evitara pronunciarse ante la victoria de María Corina Machado al ganar el Premio Nobel de la Paz 2025.

Pues María Corina Machado es la líder opositora del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, por lo que tuvo que vivir escondida para salvaguardar su vida.

En su conferencia del pasado 11 de diciembre, Claudia Sheinbaum expresó que México siempre defendería la no invasión y la autodeterminación y decisión de los pueblos de tener los gobiernos que decidan.

Cabe recordar que en 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró ganador a Nicolás Maduro tras las elecciones efectuadas, María Corina Machado pidió a México reconocer la victoria electoral de la oposición para presionar a Maduro a dejar el cargo.

Pero en ese entonces, Claudia Sheinbaum quien era presidenta virtual electa, aseguró que “no me corresponde a mí, para eso hay organismos internacionales“.