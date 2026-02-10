Claudia Sheinbaum negó durante su conferencia matutina de este 10 de febrero, la supuesta cancelación de una reunión con congresistas estadounidenses, afirmando que nunca la confirmó.

“No, yo nunca lo confirmé. No estaba en la agenda, siempre planteamos que en este caso, los legisladores que venían, los iba a recibir la Secretaría de Relaciones Exteriores.” Claudia Sheinbaum

Y es que tal y como indicó la mandataria durante la ronda de preguntas y respuestas de los medios, la reunión con los congresistas de Estados Unidos nunca fue confirmada por lo que no estaba en su agenda; asimismo, delegó dicho encuentro a la Secretaría de Relaciones Exteriores

Sheinbaum desmiente a Carlos A. Gimenez; nunca confirmó reunión con legisladores

Después de que el congresista republicano Carlos A. Gimenez alegara y acusara cancelaciones de una reunión con Claudia Sheinbaum y más legisladores estadounidenses, la presidenta de México asegura que jamás lo confirmó.

“No estaba en mi agenda recibirlos, tenía otros temas y esa fue la decisión que tomamos, no, nunca cancelé la reunión con los legisladores.” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Gimenez, la reunión con Sheinbaum estaría enfocada en temas de seguridad, comercio y migración, hecho que tanto Claudia Sheinbaum como la Embajada de México desmintieron pues nunca hubo confirmaciones mediante canales oficiales.

El Congresista Carlos A. Gimenez acusa a Claudia Sheinbaum de cancelar reunión con legisladores estadounidenses (@RepCarlos / X )

Este malentendido entre Gimenez y el gobierno de Sheinbaum surge de un contexto de tensiones bilaterales, principalmente por las críticas del congresista republicano a la política mexicana hacia Cuba.

Esto también incluye los envíos que se han hecho de petróleo, lo que podría influir en futuras negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.