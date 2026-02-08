El estado de California en Estados Unidos decidió declarar el 8 de febrero como el Día de Bad Bunny por motivo del Super Bowl 2026, y porque el gobernador es fan del puertorriqueño.

California es el tercer lugar en Estados Unidos que decide hacer oficial un día por Bad Bunny, de 31 años de edad.

California declara Día de Bad Bunny el 8 de febrero por el Super Bowl 2026

En el marco del show de medio tiempo que Bad Bunny presentará en el Super Bowl 2026, el gobernador de California decidió promulgar hoy 8 de febrero como su día.

A través de un post en el X oficial de su oficina, el gobernador Gavin Newsom externó el amor que tiene hacia el idioma español, así como por Puerto Rico. A ello se le sumó que es fan de Bad Bunny.

California hace oficial el Día de Bad Bunny. (@GovPressOffice)

Newsom aseguró que su idolatría por Bad Bunny es debido a que es “casi” tan bueno como él, “porque no hay nadie más ‘bueno’”.

Entre los elogios que el gobernador externó hacia el puertorriqueño fue “el estado dorado de su voz suave y encantadora”, además de su “atractivo físico”.

Ante ello, fue como declaró que el 8 de febrero es el Día de Bad Bunny justo en el momento en el que presentará su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026.

California se convierte en el tercer lugar en hacer un Día de Bad Bunny

El estado de California promulgó el 8 de febrero como el Día de Bad Bunny por el Super Bowl 2026 y lo fan que es el gobernador Gavin Newsom, convirtiéndose en el tercero en dedicar una fecha al cantante.

En Estados Unidos, California fue el tercero en hacer el Día de Bad Bunny, siendo los demás:

Boston con el Día de Bad Bunny el 18 de agosto

Los Ángeles con el Día de Bad Bunny el 1 de octubre

Sin embargo, en Latinoamérica no ha ocurrido que algún alcalde o gobernador declare un Día Bad Bunny.