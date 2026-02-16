Te contamos sobre la foto escolar de Bad Bunny que se hizo viral entre seguidores.

En redes sociales se difundió una imagen del cantante Bad Bunny- de 31 años de edad- durante el kínder.

Esta es la foto escolar de Bad Bunny que se hizo viral entre seguidores

La influencer Estrella de Mar Meléndez Pabón compartió vía Instagram una foto escolar de Bad Bunny.

En dicha imagen aparecen Benito Martínez Ocasio y Estrella del Mar Meléndez junto a un grupo de niñas y niños en un salón de clases.

Con la fotografía, la creadora de contenido escribió una mensaje para Bad Bunny, destacando su humildad:

“Orgullo vegabajeño y puertorriqueño. Desde kínder juntos y hoy sigues brillando, poniendo en alto a todos los latinos con tu humildad y hermoso corazón. Benito Martínez”. Estrella de Mar Meléndez Pabón

La foto escolar de Bad Bunny que se hizo viral entre seguidores (@badbunnypr / Instagram)

La imagen, de acuerdo con la información revelada por Estrella de Mar Meléndez Pabón, se tomó en el municipio de Vega Baja en Puerto Rico.

El post se difundió como muestra de apoyo tras la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, en donde el cantante hizo historia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Así reaccionaron en redes a foto escolar de Bad Bunny que se hizo viral

La foto escolar de Bad Bunny se hizo viral y de inmediato generó diversas reacciones en redes sociales.

Los fans de Bad Bunny señalaron que se trataba de una imagen muy valiosa y quedaron asombrados al ver cómo era Bad Bunny de pequeño.

“Qué orgullo debes sentir de ser dueña de una foto tan importante para ti”, escribió una usuaria en la caja de comentarios de la foto.