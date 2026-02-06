Bad Bunny no estará solo, te contamos sobre los artistas que actuarán en el Super Bowl 2026.

En el Super Bowl LX que se llevará a cabo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, habrá varias figuras de la música.

Estos son los artistas que actuarán en el Super Bowl 2026

Los artistas que actuarán en el Super Bowl 2026, además de Bad Bunny, son lo siguientes:

Green Day: en la Ceremonia de Apertura

Charlie Puth, de 34 años de edad: interpretará el himno nacional de Estados Unidos

Brandi Carlile, de 44 años de edad: cantará el tema “America the Beautiful”

Coco Jone, de 28 años de edad: interpretará la canción “Lift Every Voice and Sing”

Por su parte, Bad Bunny hará historia al ser el primer artista latino en presentarse en solitario en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Respecto a los invitados que tendría Bad Bunny, rumores apuntan a que podrían aparecer:

J Balvin, de 40 años de edad

Rauw Alejandro, de 33 años de edad

Cardi B, 33 años de edad

Así que todo está puesto para que además del partido entre New England Patriots contra Seattle Seahawks haya un espectáculo legendario.

Bad Bunny (Instagram | @badbunnypr)

¿Cuál sería el setlist de Bad Bunny para el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

El posible setlist de Bad Bunny para el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 sería este:

Dákiti

Tití Me Preguntó

Callaíta

El Apagón

Safaera

NUEVAYoL

Baile Inolvidable

Debí Tirar Más Fotos

Los temas que interprete Bad Bunny en el Super Bowl 2026 no serán completos, sino que será un mix de temas con una duración de 30 a 60 segundos cada uno.

En especial porque el Halftime Show del Super Bowl suele durar entre 12 y 15 minutos.