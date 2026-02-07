El medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny sigue dando de qué hablar; ahora, tras el apoyo que Tim Cook le da al puertorriqueño.

Esto luego que Tim Cook publicara una foto en redes sociales al lado de Bad Bunny, previo a su presentación en el Super Bowl 2026.

Tim Cook no puede esperar para el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

En una publicación en su cuenta de X, Tim Cook compartió una foto con Bad Bunny y señaló que no puede esperar para el Super Bowl 2026 y el show de medio tiempo.

Tim Cook y Bad Bunny (@tim_cook)

Con esto, Tim Cook le da su total apoyo a Bad Bunny para su presentación en el Super Bowl 2026, luego de toda la polémica que se ha armado a su alrededor.

Además de dejar claro que no habrá cambios de último momento en el show de medio tiempo, a pesar de la presión de fans y grupos de diversas corrientes políticas.

De hecho. en los mismos comentarios a la publicación de Tim Cook, muchas personas critican al CEO de Apple de respaldar el acto de Bad Bunny.

Sin embargo, no parece que el ejecutivo vaya a hacer algo para cambiar los planes establecidos.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple (@tim_cook / X)

Tim Cook está detrás del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Algo que hay que señalar es que Tim Cook es una de las personas que están detrás del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Esto debido a que es la propia Apple, empresa que dirige Tim Cook, la que eligió a Bad Bunny como el artista invitado al show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

De ahí también el respaldo del ejecutivo al cantante de Puerto Rico, que se puede ver en la foto que publicó en sus redes sociales.

Habrá que ver que tienen preparado Bad Bunny y Apple para sorprender durante su show, el cual apunta a ser uno de los más vistos en la historia del juego.