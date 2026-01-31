El Super Bowl 2026 ofrece un partido de revancha entre los equipos Seattle Seahawks y New England Patriots, el domingo 8 de febrero, con el título de la NFL en disputa.

Se trata de una revancha de uno de los Super Bowls más memorables de la historia reciente, celebrado en 2015.

En esa cita, los Patriots ganaron 28-24 a Seahawks después de que Malcolm Butler interceptó un pase de Russell Wilson en la yarda uno en el último minuto.

Drake Maye, quarterback de los Patriots (John Locher / AP)

Tiempo de revancha para Seahawks vs Patriots en el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026, Seahawks vs Patriots tiene como favorito al equipo de Seattle, pero Nueva Inglaterra busca establecer un nuevo récord con su séptima victoria en el gran juego.

Liderado por Drake Maye, el entrenador Mike Vrabel y una defensa sofocante, Patriots retará a los pronósticos en busca del título de la NFL.

Enfrente, Seahawks tienen al veterano Sam Darnold como mariscal de campo, al entrenador Mike Macdonald y a una de las mejores defensas de la NFL, argumentos para pelear por su segundo campeonato.

Sam Darnold, Seahawks (Lindsey Wasson / AP)

Así llegaron Seahawks y Patriots al Super Bowl 2026

Sam Darnold completó uno de sus mejores partidos para llevar a los Seahawks a una victoria de 31-27 sobre los Rams en el juego por el título de la Conferencia Nacional de la NFL, para alcanzar el Super Bowl 2026.

Los Patriots vencieron 10-7 a los Broncos para ganar el campeonato de la Conferencia Americana y avanzar a su duodécimo Super Bowl.

Super Bowl 2026