Al parecer su destino no es ver al intérprete de Debí Tirar Más Fotos, luego de que dos hermanas por error compraron entradas para Bunbury y no para Bad Bunny.

Confusión que causó risas y lágrimas ante su mala suerte, pues querían ver a Bad Bunny y no a Bunbury.

“Pensaba que los rizos eran de él”, así fue como por error compran boletos para Bunbury en vez de Bad Bunny

A través de los virales de la red social TikTok, una hermanas españolas causan sensación y pena luego de que por error compraron entradas para ver a Bunbury en vez de boletos para Bad Bunny.

En el video se puede ver a las hermanas privadas de la risa por su error, mientras que una de ellas comenta “pensaba que los rizos eran de él” en referencia a la imagen Bunbury contundiéndolo con Bad Bunny.

Así como entre risas, las hermanas se preguntan ¿quién es Bunbury?, e incluso se percatan del precio de las entradas, pues apuntan que estaban muy baratas.

Tras las risas, las lágrimas también llegaron para una de estas hermanas, lamentándose su gran error al comprar entradas para Bunbury en vez de Bad Bunny, mientras que la otra concluye con el consejo de leer mejor cuando compre boletos.

Internautas celebran error de compra de boletos para Bunbury en vez de Bad Bunny

Arte el error viral de estas dos hermanas al comprar entradas para Bunbury en vez de Bad Bunny, los internautas lo celebraron asegurándoles que “buscaron cobre y encontraron oro”.

Pues fueron más los internautas que les dijeron a estas hermanos que su error es lo mejor que les ha pasado, mientras que no a faltado las ofertas para comprarles los boletos y así poder ir por sus entradas para Bad Bunny.