No te pierdas a Bad Bunny en el Super Bowl 2026. Te damos el setlist y duración del medio tiempo.

Bad Bunny -de 31 años de edad- hará historia este 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el Halftime Show del Super Bowl LX.

Setlist de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

De acuerdo con rumores y filtraciones, este podría ser el setlist de Bad Bunny en show de medio tiempo del Super Bowl 2026:

Dákiti Tití Me Preguntó Callaíta El Apagón Safaera NUEVAYoL Baile Inolvidable Debí Tirar Más Fotos

Los temas que interprete Bad Bunny en el Super Bowl 2026 no serán completos, sino que será un mix de temas con una duración de 30 a 60 segundos cada uno.

Bad Bunny (Captura de video)

En cuanto a los invitados que podría tener Bad Bunny, los nombres que suenan más fuerte para acompañar al cantante puertorriqueño son:

J Balvin, de 40 años de edad

Rauw Alejandro, de 33 años de edad

Cardi B, 33 años de edad

Incluso, se especula que Bad Bunny podría aparecer con Green Day, banda que estará en la ceremonia de apertura del partido entre New England Patriots vs Seattle Seahawks.

Además de Bad Bunny, el Super Bowl LX contará con la participación:

Green Day: en la Ceremonia de Apertura

Charlie Puth, de 34 años de edad: interpretará el himno nacional de Estados Unidos

Brandi Carlile, de 44 años de edad: cantará el tema “America the Beautiful”

Coco Jones, de 28 años de edad: interpretará la canción “Lift Every Voice and Sing”

Bad Bunny (@badbunnypr / Instagram )

¿Cuantó dura el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

El Halftime Show del Super Bowl suele durar entre 12 y 15 minutos.

Para la presentación de Bad Bunny, se ha señalado que tendría una duración de 14 minutos con la interpretación de 8 temas.

Cabe señalar que el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 empezaría alrededor de las 7:00 de la noche , todo dependerá del desarrollo de partido de la NFL.