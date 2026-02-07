Previo a su presentación en el Super Bowl 2026, Bad Bunny inunda las calles de San Francisco, pero a través del sapo concho.

Y es que el sapo concho de Bad Bunny se ha utilizado como un emblema de las protestas anti-ICE en Estados Unidos.

Horas antes del Super Bowl 2026, el sapo concho -un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro de extinción y que ha sido símbolo de la gira de Bad Bunny- ha inundado las calles de Estados Unidos.

¿Qué hace el sapo de Bad Bunny en una protesta contra ICE previo al Super Bowl?

En las calles de San Francisco, a días del Super Bowl 60, todo se ha conectado de forma inesperada con Bad Bunny.

El ‘sapo concho’, especie endémica puertorriqueña y símbolo del ‘Conejo Malo’ ha… pic.twitter.com/9e3VS1isxV — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) February 7, 2026

Esto luego de que ha sido tomado como un emblema de las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El sapo es el mismo que forma parte del universo creativo de Bad Bunny y que ahora aparece en carteles con mensajes contundentes contra el ICE.

Con estas protestas se exige el fin de las redadas migratorias y las políticas de deportación que ha adoptado Estados Unidos en los últimos meses.

En las calles de Estados Unidos se pueden ver cientos de carteles con el sapo concho de Bad Bunny, el cual viene acompañado con frases como: ‘ICE Out’ y ‘Chinga la migra’.

Los carteles comenzaron a aparecer en las calles de San Francisco, donde se llevará a cabo el Super Bowl 2026.

Hasta el momento se desconoce el origen y quién está detrás de esta campaña, que ha ganado gran relevancia a unas horas de que inicie uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

Su aparición coincide con el clima de tensión migratoria que atraviesan varias ciudades del país.

Elección de Bad Bunny para cantar en el Super Bowl 2026 genera polémica

Cabe recordar que Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, descartó que en el Super Bowl 2026 vaya a ver operativos migratorios del ICE .

Sin embargo, la polémica ha aumentado luego de que Bad Bunny fue elegido para encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl LX.

Y es que si bien Bad Bunny se ha convertido en una estrella internacional, su elección ha generado gran polémica.

Sobre todo, entre los sectores más conservadores de Estados Unidos, donde se ha criticado que el artista cante en español en el escenario más americano.

El propio Donald Trump tachó de “ridícula” la elección de Bad Bunny y confirmó que no asistirá al Super Bowl 2026 porque se encuentra contra el cantante.

“Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible” Donald Trump