¡El momento llegó! Hoy 8 de febrero es el medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny, pero ¿a qué hora y dónde se puede ver el show? Te lo compartimos.

En el marco de su show, Bad Bunny de 31 años de edad, externó su sentir sobre los tres Grammy 2026 que ganó, así como el medio tiempo del Super Bowl 2026 que dijo nunca fueron su objetivo.

¿A qué hora ver a Bad Bunny en el Super Bowl 2026? Este es el horario del show del medio tiempo en México

Bad Bunny presenta hoy 8 de febrero su show del medio tiempo del Super Bowl 2026, siendo entre 7:00 pm y 7:30 pm la hora en que podrá verse en la Ciudad de México (CDMX).

La hora de la presentación del puertoriqueño puede variar debido a que todo dependerá del avance del Super Bowl 2026, mismo que comienza a las 5:30 pm, hora de CDMX.

En lo que respecta a la duración, el show de medio tiempo que Bad Bunny durará aproximadamente 13 minutos.

Show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026. (@AppleMusic)

¿Dónde ver el show del medio tiempo de Bad Bunny en Super Bowl 2026?

En la CDMX se podrá ver el show del medio tiempo de Bad Bunny en Super Bowl 2026 mediante televisión abierta, televisión de paga y streaming.

Televisión abierta:

Canal 5

Azteca 7

Televisión de paga:

ESPN

Fox Sports

Streaming:

ViX

ViX Premium

Disney+

NFL Game Pass

En estos canales y plataformas se transmitirá de forma completa el Super Bowl 2026, de modo que si lo que quieres es ver únicamente el show de medio tiempo de Bad Bunny se recomienda estar al pendiente alrededor de las 7:00 pm para sintonizarlo.