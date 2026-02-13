Se disparan especulaciones de que Bad Bunny -de 31 años de edad- y Gabriela Berlingeri se reconciliaron y hasta hubo boda.

Aunque Bad Bunny y Gabriela Berlingeri nunca confirmaron su relación, se rumoró que terminaron en 2022 y todo indica que el amor resurgió.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri estarían de romance en Argentina

Gabriela Berlingeri ha dado señales de que retomó su relación con Bad Bunny, incluso asistió al Levi’s Stadium para ver su show en el Super Bowl 2026.

También se vio a la diseñadora saliendo junto al cantante del estadio tras el show de medio tiempo.

Recientemente, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron captados saliendo de un restaurante en Buenos Aires.

En las imágenes se ve a Bad Bunny saliendo del restaurante y posteriormente sale Gabriela Berlingeri.

Se dice que la pareja tuvo una cita romántica, aprovechando que el cantante está de gira en Argentina.

Gabriela Berlingeri también estuvo en los Grammy 2026, donde Bad Bunny se llevó varias estatuillas.

¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se casaron? Esto se sabe

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri han sido muy reservados con su relación desde 2020, cuando comenzaron los rumores de su primer noviazgo.

La influencer Chamonic compartió una foto de la supuesta boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri.

En la imagen se ve a una mujer vestida de novia y supuestamente a Bad Bunny sacándole una foto.

En la foto que compartió Chamonic no se distingue el rostro de Bad Bunny o el de Gabriela Berlingeri, por lo que la boda sigue siendo una especulación .

Por el momento, hay fuertes rumores de que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri están comprometidos.

Pues Gabriela Berlingeri usa una anillo con la figura de Sansa, la mascota que compartió con Bad Bunny cuando eran novios.

Si Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se llegan a casar, todo indica que tendrán una ceremonia privada y posiblemente en Puerto Rico.