Ibai Llanos presentó a través de sus canales oficiales de Twitch, YouTube y TikTok de manera oficial, los primeros combates de La Velada del Año 6, uno de los eventos más esperados del año.

Durante la transmisión especial realizada el 9 de marzo, Ibai Llanos comenzó a revelar los enfrentamientos que formarán parte de la nueva edición de La Velada del Año VI, que reunirá a influencers, streamers y figuras de internet en un ring.

Las primeras peleas confirmadas de La Velada del Año 6

Ibai Llanos por fin reveló la cartelera que conformará la nueva edición de La Velada del Año VI, misma que ya ha causado gran expectativa entre los fans del influencer y streamer, y de quienes esperan que sus creadores de contenido favoritos combatan entre ellos.

Entre los combates anunciados hasta ahora destacan los siguientes enfrentamientos:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul Fabiana Sevillano vs. La Parce Clersss vs. Natalia MX Lit Killah vs. Kidd Keo Alondrissa vs Angie Velasco Viruzz vs Gero Arias Samy Rivers vs RoRo

El primer duelo enfrentará a los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul, ambos conocidos por su presencia en medios y transmisiones en línea.

Combates de La Velada del Año 6 (@IbaiLlanos / X)

En el segundo combate, la influencer española Fabiana Sevillano se medirá con la creadora de contenido colombiana La Parce.

Combates de La Velada del Año 6 (@IbaiLlanos / X)

Mientras que el tercero se llevará a cabo entre Clersss, streamer española, y Natalia MX, streamer mexicana.

Combates de La Velada del Año 6 (@IbaiLlanos / X)

El cuarto será entre el cantante argentino Lit Killah vs. Kidd Keo, artista musical español.

Combates de La Velada del Año 6 (@IbaiLlanos / X)

El quinto combate de la Velada del Año 6 será entre Alondrissa, streamer puertorriqueña, contra Angie Velasco, youtuber argentina.

Combates de La Velada del Año 6 (@IbaiLlanos / X)

Para el sexto combate, el youtuber byViruzz regresa al ring de La Velada del Año 6 para pelear contra el creador de contenido, Gero Arias.

Combates de La Velada del Año 6 (@IbaiLlanos / X)

El séptimo combate de La Velada del Año VI marca el regreso de la mexicana Samy Rivers y la influencer española RoRo.

Combates de La Velada del Año 6 (@IbaiLlanos / X)

En total, La Velada del Año VI contará con 10 combates, incluyendo nueve peleas individuales y un combate especial 2 vs 2, aunque el resto de enfrentamientos se irán revelando progresivamente durante la presentación oficial.

Cuándo y dónde será La Velada del Año 6

La sexta edición del espectáculo de boxeo organizado por Ibai Llanos, mejor conocido como La Velada del Año VI, se celebrará el próximo 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España.

El evento combinará combates de boxeo amateur entre influencers, streamers, youtubers, creadores de contenido y, por lo que se reveló, también entre periodistas deportivos.

La Velada del Año VI de Ibai Llanos también tendrá actuaciones musicales que, como cada año, se espera que también rompa récords de audiencia en las plataformas de Twitch, TikTok y YouTube.

Además, esta edición de La Velada del Año VI apostará por un escenario 360 grados para mejorar la visibilidad del público en el estadio y permitir que el espectáculo se prolongue hasta altas horas de la madrugada.