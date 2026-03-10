Conoce quién es Natalia MX, streamer, presidenta de Club de Cuervos y peleadora de La Velada del Año VI, el evento de Ibai Llanos.

México tendrá representación en La Velada del Año 6 con el combate de Natalia MX con Clersss.

¿Quién es Natalia MX?

Natalia García, mejor conocida como Natalia MX, es una streamer, presidenta de Club de Cuervos y creadora de contenido mexicana.

Natalia MX, streamer y presidenta de Club de Cuervos (@_nataliamx / Instagram)

¿Cuántos años tiene Natalia MX?

Hoy en día, Natalia MX tiene 25 años de edad. Nació el 1 de abril del 2000.

Natalia MX, streamer y presidenta de Club de Cuervos (@_nataliamx / Instagram)

¿Quién es el esposo de Natalia MX?

Natalia MX no tiene una relación sentimental. Anteriormente, fue pareja del streamer Soy Pan, aunque rompieron en 2024.

¿Qué signo zodiacal es Natalia MX?

Por su fecha de nacimiento, Natalia MX es del signo zodiacal Aries.

Natalia MX, streamer y presidenta de Club de Cuervos (@_nataliamx / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Natalia MX?

La mexicana Natalia MX no tiene hijos.

Natalia MX, streamer y presidenta de Club de Cuervos (@_nataliamx / Instagram)

¿Qué estudió Natalia MX?

Se desconoce el grado de estudios de Natalia MX.

Natalia MX, streamer y presidenta de Club de Cuervos (@_nataliamx / Instagram)

¿En qué ha trabajado Natalia MX?

Natalia MX se ha dedicado a la creación de contenido centrado en juegos y modelaje. En Instagram cuenta con 844 mil seguidores.

La streamer pertenece al equipo 19esports. Además, es presidenta de Club de Cuervos, tanto en la Kings League Openbank y Queens League.

Natalia MX, streamer y presidenta de Club de Cuervos (@_nataliamx / Instagram)

Natalia MX peleará en La Velada del Año VI contra Clersss

Durante la revelación de los combates de La Velada del Año VI, se confirmó que Natalia MX será una de las peleadoras.

El enfrentamiento de Natalia MX será contra Clersss, creadora de contenido española.

La Velada del Año VI, se celebrará el próximo 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España.

El evento podrá verse en Twitch y YouTube.