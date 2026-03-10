Clara Merino, mejor conocida como Clersss, es una de las invitadas a La Velada del Año VI de Ibai Llanos, siendo de las muchas sorpresas en el evento, pues será la primera vez que pelee.

Lo cual ha llamado mucho la atención, pues el contenido de Clersss se basa principalmente en estilo de vida y humor, algo un poco alejado de lo que es La Velada del Año VI.

¿Quién es Clersss?

Clara Merino, conocida en redes sociales como Clersss, es una influencer española dedicada al estilo de vida, la crítica y el humor.

Su principal plataforma es TikTok donde cuenta con 1.2 millones de suscriptores.

Clersss (@Clersssss)

¿Qué edad tiene Clersss?

Clersss nació el 15 de septiembre de 2001, actualmente tiene 24 años de edad.

¿Quién es el novio de Clersss?

A inicios de 2026, Clersss confirmó una relación con el también creador de contenido e influencer, Ion Lizarraga.

Clersss con Ion Lizarraga (@Clersssss)

¿Qué signo zodiacal es Clersss?

Al haber nacido el 15 de septiembre, Clersss es del signo de Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Clersss?

Clerss no tiene hijos o hijas en la actualidad.

¿Qué estudió Clersss?

Clersss estudió Física a nivel universitario; sin embargo nunca ejerció dicha carrera, dedicándose a las redes sociales y contenido viral.

Clersss (@Clersssss)

¿En qué ha trabajado Clersss?

Clersss comenzó su carrera en 2013 abriendo su cuenta de Instagram, la cual originalmente era para uso personal.

Posteriormente decidió dedicarse a la creación de contenido, abriendo su cuenta de TikTok, así como una de YouTube donde sube toda clase de videos.

Ha colaborado con diversas marcas de ropa y restaurantes. Además de que contará con un equipo en la Queens League.

Clersss peleará en contra de Natalia MX en La Velada del Año VI

Durante su presentación del 9 de marzo, Ibai Llanos anunció que Clersss peleará en contra de Natalia MX en La Velada del Año VI.

Este será el tercer combate de La Velada del Año VI, siendo la primera vez en la que Clersss se subirá a un ring de box, un reto nuevo para ella.

Para muchos, este es uno de los combates femeninos más atractivos de La Velada del Año VI, pues las dos peleadoras tienen millones de seguidores en redes sociales.

La Velada del Año VI se llevará a cabo el próximo 25 de julio de 2026.