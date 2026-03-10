Lit Killah es uno de los referentes musicales actuales, es por ello que Ibai Llanos lo llamó para que fuera parte de La Velada del Año VI.

A diferencia de otros cantantes, Lit Killah no será uno de los números musicales, sino que se subirá al ring de La Velada del Año VI.

¿Quién es Lit Killah?

Mauro Román Monzón, mejor conocido como Lit Killah, es un cantante, compositor, streamer e influencer argentino.

Lit Killah (@litkillah)

¿Qué edad tiene Lit Killah?

Lit Killah nació el 4 de octubre de 1999, actualmente tiene 26 años de edad.

¿Quién es la novia de Lit Killah?

Lit Killah tuvo una relación con la bailarina, cantante e influencer Tuli Acosta; sin embargo, se separaron en agosto de 2025.

Actualmente no tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Lit Killah?

Al haber nacido el 4 de octubre, Lit Killah es del signo de Libra.

Lit Killah (@litkillah)

¿Cuántos hijos tiene Lit Killah?

Lit Killah no tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Lit Killah?

Se desconoce si Lit Killah tiene estudios académicos superiores, pues se ha dedicado a su carrera como cantante desde que era un adolescente.

Lit Killah (@litkillah)

¿En qué ha trabajado Lit Killah?

Lit Killah está activo en el mundo de la música desde que tenía 16 años, haciendo varias colaboraciones y sacando material al respecto.

Actualmente cuenta con los siguientes álbumes de estudio:

MAWZ

SnipeZ

Kustom

Hardrive

Lit Killah tendrá una pelea en La Velada del Año VI contra Kidd Keo

En la presentación del 9 de marzo de 2026, Ibai Llanos anunció que Lit Killah tendrá un combate ante Kidd Keo en La Velada del Año VI.

La pelea entre Lit Killah y Kidd Keo en La Velada del Año VI ha llamado mucho la atención, pues se trata de la primera vez que dos cantantes se subirán al ring para pelear.

Siendo una novedad en este evento, donde los artistas musicales por lo general eran invitados solo para dar una presentación no para medirse en el ring.

La pelea entre Lit Killah y Kidd Keo se podrá ver el próximo 25 de julio de 2026.