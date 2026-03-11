Te contamos quién es Kidd Keo, trapero español en combate para La Velada del Año VI, el evento de box de Ibai Llanos.

Durante La Velada del Año 6 se confirmó que Kidd Keo será uno de los peleadores.

¿Quién es Kidd Keo?

Pàdua Keoma Salas Sánchez, mejor conocido como Kidd Keo, es un cantante de trap español.

Kidd Keo se caracteriza por cantar en español e inglés, su música ha generado controversia por los temas que trata.

Kidd Keo, trapero español (@thekiddkeo / Instagram)

¿Cuántos años tiene Kidd Keo?

En la actualidad, Kidd Keo tiene 30 años de edad. Nació el 27 de septiembre de 1995 en Alicante, España.

¿Quién es la esposa de Kidd Keo?

Kidd Keo no está casado. Sin embargo, tuvo una relación sentimental con la modelo Agostina Goñi, con quien rompió en 2025.

¿Qué signo zodiacal es Kidd Keo?

Por su fecha de nacimiento, Kidd Keo es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Kidd Keo?

Kidd Keo no tiene hijos.

¿Qué estudió Kidd Keo?

Se sabe que Kidd Keo no completó los estudios universitarios por enfocarse en su carrera musical desde muy joven.

¿En qué ha trabajado Kidd Keo?

Kidd Keo comenzó subiendo canciones a SoundCloud. Para 2014 subiría canciones a YouTube.

No obstante, su éxito llegaría en 2015 con el videoclip Relax que le haría popular.

Con su disco Welcome to Gotham, Kidd Keo sería criticado por su tema Lollypop, que fue calificado de machista.

Kidd Keo es parte del grupo de artistas DBT, donde se encuentran cantantes como Yung Sarria, Neelo y Sonny Clow.

Los álbumes que ha lanzado Kidd Keo son:

Bienvenidos a Gotham (2017)

Keoland (2018)

De regreso a Rockport (2020)

Trippy & Trapper (2022)

2016 (2024)

BBZ TRASHTAPE (2025)

Kidd Keo, trapero español (@thekiddkeo / Instagram)

Kidd Keo peleará en La Velada del Año VI contra Lit Killah

En el anuncio de La Velada del Año VI se reveló que Kidd Keo se subirá al ring de boxeo.

La pelea de Kidd Keo será contra el cantante y streamer argentino, Lit Killah.

La Velada del Año 6 será el próximo sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

El evento podrá verse vía Twitch y Youtube.