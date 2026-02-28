De manera sorpresiva, La Velada del Año 6 reveló una pelea estelar entre MrBeast e Ibai.

Cada vez se revelan más detalles sobre lo que será La Velada del Año 6 y los combates que habrá.

Anuncian pelea entre MrBeast e Ibai en La Velada del Año 6

Durante una transmisión de El Rubius e Ibai, el youtuber MrBeast reveló que peleará en La Velado del Año 6.

Mientras daba su anuncio, MrBeast, de 27 años, aseguró que iba a boxear y que su rival sería Ibai Llanos, de 30 años.

La Velada del Año 6 revela pelea entre MrBeast e Ibai (Captura de video)

Tras las palabras de MrBeast, tanto El Rubius como Ibai pidieron parar el directo, ya que aseguraron que eso no podía revelar por ahora, aunque elevaron las expectativas por el popular evento de box.

En el en vivo de El Rubius también se anunció al streamer Tyler1 como peleador en La Velada del Año 6 y el combate de:

El Rubius, de 36 años de edad

TheGrefg, de 28 años de edad

Será hasta el próximo 9 de marzo, a las 12:00 del tarde (tiempo del Centro de México), cuando se anuncien oficialmente los combates de La Velada del Año 6 y veamos si MrBeast e Ibai se suben al ring de boxeo.

La Velada del Año 6 tendrá dos combates estelares

Ibai ha soltado pistas en redes sobre lo que será La Velada del Año 6.

De acuerdo con el streamer, La Velada del Año 6 por primera y única vez contará con dos combates estelares (main events) para cerrar la noche.

Los protagonistas de esas peleas serán cuatro nombres bastante importantes y populares, adelantó Ibai.

En total serán 10 combates lo que se realicen durante La Velada del Año 6.

Tanto los participantes como la venta de boletos serán liberados en el anuncio oficial de La Velada del Año 6 desde el Teatro Victoria de Barcelona, el cual podrá verse el 9 de marzo en:

Twitch

TikTok

YouTube