Te contamos quién es es Gastón Edul, periodista deportivo en La Velada del Año VI, el evento de box de Ibai Llanos.

El nombre de Gastón Edul se ha hecho tendencia en redes tras revelarse que será uno de los peleadores de La Velada del Año 6.

¿Quién es Gastón Edul?

Gastón Edul es un periodista deportivo y creador de contenido argentino.

La carrera de Gastón Edul ha destacado por la cobertura que ha realizado de la Selección Nacional Argentina, durante la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

Además de haber escrito libros centrados en Lionel Messi.

Gastón Edul (@gastonedul / Instagram)

¿Cuántos años tiene Gastón Edul?

En la actualidad, Gastón Edul tiene 30 años de edad. Nació el 31 de diciembre de 1995 en San Cristobal, Argentina.

¿Quién es la esposa de Gastón Edul?

Gastón Edul no está casado. El periodista deportivo ha sido vinculado sentimentalmente con Oriana Barquet, pero ninguno lo ha confirmado.

Gastón Edul (@gastonedul / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Gastón Edul?

Por su fecha de nacimiento, Gastón Edul pertenece al signo zodiacal Capricornio.

Gastón Edul (@gastonedul / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Gastón Edul?

Gastón Edul no tiene hijos.

Gastón Edul (@gastonedul / Instagram)

¿Qué estudió Gastón Edul?

Se sabe que Gastón Edul estudió periodismo, ya que desde muy joven quiso ser periodista.

Gastón Edul (@gastonedul / Instagram)

¿En qué ha trabajado Gastón Edul?

La trayectoria profesional de Gastón Edul comenzó a los 17 años cuando entró al programa “Muy Idependiente”.

Tras terminar los estudios de periodismo, Edul entró a Radio Mitre donde realizó la cobertura de varios equipos.

Posteriormente, Gastón Edul trabajaría en TyC Sports, canal deportivo referente en Argentina.

Gastón Edul se haría viral por su cobertura de la Copa América 2021 y en especial durante el Mundial de Qatar 2022.

Donde Lionel Messi se enfrascó con el jugador Wout Weghorst de Países Bajos diciéndole “¿Qué miras, bobo? Andá pa’ allá, bobo", mientras Gastón Edul lo tranquilizaba.

En 2023, Gastón Edul lanzaría su primer libro La Tercera, en el que narra la historia de Lionel Messi y la Selección Argentina en su conquista por el tan ansiado Mundial de Qatar 2022.

Un año después, Edul presentaría “Revolución Messi”, centrado en la carrera del astro argentino.

Gastón Edul también ha realizado coberturas de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Gastón Edul (@gastonedul / Instagram)

Gastón Edul peleará en La Velada del Año VI contra Edu Aguirre

El lunes 9 de marzo de 2026 se confirmó que Gastón Edul peleará en La Velada del Año VI contra Edu Aguirre, periodista deportivo español.

El combate ha llamado la atención porque Edu Aguirre es amigo de Cristiano Ronaldo y anti-Messi.

Mientras que Gastón Edul es partidario de Lionel Messi, por lo que se espera que el combate saque chispar ante la rivalidad que existe.

Durante la presentación del combate de Gastón Edul vs Edu Aguirre, el periodista amigo de Cristiano Ronaldo confesó que el astro portugués le dijo “aplástale”.

La Velada del Año VI, se celebrará el próximo 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España.

El evento contará con transmisión en Twitch y YouTube.