El streamer, Juan Guarnizo -de 28 años de edad- expresó su opinión tras el evento de boxeo de Supernova: Orígenes.

El comentario surge tras la comparación masiva que ha tenido este evento latino, con La Velada del Año, de Ibai Llanos, de 30 años de edad.

Juan Guarnizo opina de Supernova: Orígenes y La Velada del Año de Ibai Llanos (tomada de video)

Supernova: Orígenes vs La Velada del Año: Juan Guarnizo opina del evento mexicano y el de Ibai Llanos

Durante uno de sus streams en Twitch, Juan Guarnizo se sinceró respecto a los comentarios que han surgido comparando Supernova: Orígenes y La Velada del Año.

Esta declaración en Twitch, ha sido interpretada por algunos como una crítica a La Velada de Año, sugiriendo que el evento de Ibai Llanos no conecta del todo con la audiencia latina debido a diferencias culturales, a pesar de compartir el mismo idioma:

“La Velada no está hecha para nosotros. Sé que suena bastante feo (...) Supernova nos dejó claro que México sí necesita un evento que se sienta para los mexicanos. La Velada no está planeada para latinos. Hablamos el mismo idioma, pero somos diferentes culturas." Juan Guarnizo

Los comentarios de Juan Guarnizo van de la mano con los señalamientos donde, el público latino menciona, los participantes extranjeros de Supernova: Orígenes fueron bien recibidos por el público español, contrastando con el recibimiento de latinos en La Velada del Año.

Juan Guarnizo deja en claro, pese a comentarios de Supernova: Orígenes, seguirá viendo La Velada del Año

Durante su transmisión en vivo, Juan Guarnizo dejó en claro que, pese a la opinión que tiene sobre Supernova: Orígenes, seguirá viendo La Velada del Año; ya que es uno de los eventos que más le gusta ver:

“¿Significa que no volveremos a ver La Velada del Año? No; me encanta La Velada del Año, la volveré a ver” Juan Guarnizo

Juan Guarnizo, streamer popular de Twitch. (@JuanSGuarnizo)

La opinión de Juan Guarnizo ha desatado opiniones divididas entre usuarios, donde se hace -de nueva cuenta- hincapié en que este tipo de reacción, sugiere una percepción de división cultural entre el público hispano y latino.

¿Ibai Llanos ha respondido a las comparaciones entre Supernova: Orígenes y La Velada del Año?

Hasta la fecha, tras unos días en que se llevó a cabo el evento de Supernova: Orígenes, y tras semanas de ocurrida La Velada del Año, Ibai Llanos no ha hecho comentarios sobre la polémica comparación.

Aunque el streamer español no ha respondido directamente, el éxito de Supernova: Orígenes (con más de 10 millones de espectadores frente a los 9.33 millones de La Velada del Año), ha generado un debate sobre la influencia entre ambos eventos.