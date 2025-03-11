RoRo Bueno es la influencer que pasó de cocinarle a su novio Pablo, a combatir en La Velada del Año VI, siendo invitada por segundo año consecutivo por Ibai Llanos.

Tras haber sido acusa de “sumisa” y promover el movimiento tradwive, RoRo Bueno irá a La Velada del Año VI con intención de ganar su primer combate en el evento.

¿Quién es RoRo Bueno?

Rocío Bueno, mejor conocida como RoRo Bueno, es una joven influencer originaria de Madrid, España, quien se describe como una “chica fashion que ama cocinar”.

RoRo Bueno ‘Next Level Chef’ (Next Level Chef Twitter @nextlevelchefes)

RoRo Bueno triunfa en la plataforma de TikTok gracias a los videos en la que aparece preparando sorprendentes recetas de cocina.

Esto, según dice, a petición de su novio Pablo, persona a quien RoRo Bueno menciona en cada una de sus publicaciones, causando gran polémica, y las cuales la hicieron ganar más de 2 millones de seguidores en TikTok.

La influencer se ha destacado por su uso de ingredientes y eficacia en la cocina.

¿Qué edad tiene RoRo Bueno?

RoRo Bueno tiene 24 años de edad.

¿Quién es el esposo de RoRo Bueno?

Hasta donde se sabe, RoRo Bueno no está casada, pero mantiene una relación de pareja con su novio “Pablo”.

RoRo Bueno (Tomada de video)

¿Qué signo zodiacal es RoRo Bueno?

RoRo Bueno nació el 1 de marzo de 2022, por lo que es del signo de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene RoRo Bueno?

Hasta el momento, RoRo Bueno no tiene hijos.

¿Qué estudió RoRo Bueno?

RoRo Bueno tiene una carrera en Traducción e Interpretación por la Universidad de Comillas de Madrid, España.

¿En qué ha trabajado RoRo Bueno?

Actualmente, RoRo Bueno se desempeña como creadora de contenido en la plataforma de TikTok, donde acumula más de 2.6 millones de seguidores.

Se desconoce qué otros empleos o actividades ha realizado la influencer años atrás.

RoRo Bueno se enfrentará a La Rivers en La Velada del Año VI

Luego de perder ante Abby en la edición anterior, RoRo Bueno se medirá ante la mexicana, “La Rivers”, en La Velada del Año VI, siendo su segunda participación.

La pelea de RoRo Bueno y La Rivers en La Velada del Año VI es una de las más esperadas, pues se trata de dos participantes que perdieron en sus combates anteriores.

En el caso de La Rivers, esta siempre ha argumentado que su pelea con Rivers fue un robo, por lo que quiere volver a probarse en el evento de Ibai Llanos.

Mientras que RoRo Bueno ha declarado que este año va por el cinturón, el cual se lo dedicará a todos los fans que la apoyaron en 2025.