Te contamos quién es La Parce, streamer colombiana peleará en La Velada del Año VI, el evento de Ibai Llanos.

La Parce fue anunciada como peleadora para la nueva edición de La Velada del Año.

¿Quién es La Parce?

Valeria “La Parce” es una popular streamer colombiana, conocida por sus transmisiones de Twitch en juegos como Call f Duty y Minecraft.

La Parce, streamer colombiana (@_laparce_ / Instagram)

¿Cuántos años tiene La Parce?

En la actualidad, La Parce tiene 23 años de edad. Nació el 18 de junio de 2002 en Colombia.

La Parce, streamer colombiana (@_laparce_ / Instagram)

¿Quién es el esposo de La Parce?

La Parce no está casada. Sin embargo, mantiene una relación sentimental con el streamer, Juan Guarnizo.

¿Qué signo zodiacal es La Parce?

Por su fecha de nacimiento, La Parce es del signo zodiacal Géminis.

La Parce, streamer colombiana (@_laparce_ / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene La Parce?

La Parce no tiene hijos.

¿Qué estudió La Parce?

Se sabe que La Parce estudió ingeniería industrial, pero concluyó su carrera universitaria.

La Parce, streamer colombiana (@_laparce_ / Instagram)

¿En qué ha trabajado La Parce?

La Parce se dedica a la creación de contenido y realizar transmisiones en Twitch. Además, es presidenta de Atlético Parceras FC, en la Queens League Oysho Américas.

En redes sociales, La Parce cuenta con 560 mil seguidores en Instagram y 287 mil suscriptores.

La Parce, streamer colombiana (@_laparce_ / Instagram)

La Parce peleará en La Velada del Año VI contra Fabiana Sevillano

Hoy 9 de marzo se anunció que La Parce peleará contra Fabiana Sevillano en La Velada del Año VI. El combate será el segundo de la noche.

La Velada del Año 6 será el próximo sábado 25 de julio 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla.

La transmisión del evento será mediante Twitch y YouTube.