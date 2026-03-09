El streamer Ibai Llanos anunció la primera pelea de La Velada del Año VI, con Edu Aguirre como uno de los contendientes.

Aguirre es un destacado periodista deportivo originario de España, quien destaca por sus opiniones apasionadas y fuertes debates en televisión.

¿Quién es Edu Aguirre?

Eduardo Aguirre es un periodista deportivo conocido por su trabajo en televisión y ser uno de los tertulianos del programa El Chiringuito de Jugones, presentado por Josep Pedrerol.

Se ha hecho especialmente popular por su estilo apasionado al hablar del Real Madrid y por su cercanía con el futbolista Cristiano Ronaldo.

¿Cuántos años tiene Edu Aguirre?

Edu Aguirre nació el 30 de abril de 1990, por lo que tiene 35 años (en 2026).

¿Quién es la esposa de Edu Aguirre?

La pareja de Edu Aguirre es la influencer Julia MM Salmeán.

¿Qué signo zodiacal es Edu Aguirre?

Edu Aguirre nació bajo el signo zodiacal de Tauro.

¿Quiénes son los hijos de Edu Aguirre?

Edu Aguirre y Julia MM Salmeán tienen dos hijos:

Pelayo, nacido en marzo de 2021

Eduardo “Dudu”, nacido en septiembre de 2022

¿Qué estudió Edu Aguirre?

Edu Aguirre estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.

¿En qué ha trabajado Edu Aguirre?

A lo largo de su carrera, Edu Aguirre ha trabajado en varios medios deportivos:

Unidad Editorial (grupo mediático español)

Radio Marca, emisora deportiva

El Chiringuito de Jugones, donde alcanzó gran popularidad como tertuliano y reportero

Confirman a Edu Aguirre en La Velada del Año VI

Uno de los eventos deportivos de exhibición más importantes del año ya está poniendo marcha con la organización de La Velada del Año VI.

Su organizador, Ibai Llanos, en evento especial y careo, presentó a Edu Aguirre como parte de la primera pelea que tendrá el evento el próximo 25 de julio.

El periodista español se enfrentará a otro periodista deportivo: Gastón Edul, de Argentina.