En conferencia de prensa, Yeraldine Bonilla, quien asumió el cargo de gobernadora interina tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, lanza un mensaje sobre los programas sociales.

Yeraldine Bonilla se comprometió no solo a atender la seguridad en Sinaloa, sino también a impulsar los programas sociales, obras y políticas estratégicas alineadas con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación.

“No solo para atender la seguridad que las y los sinaloenses merecen, sino también para dar seguimiento puntual a los programas y políticas públicas de la cuarta Transformación que a nivel nacional encabeza nuestra presidenta” Yeraldine Bonilla

Yeraldine Bonilla se compromete a seguir con los programas sociales y políticas de la Cuarta Transformación

Tras asumir su cargo como gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla realizó su primer acto público al asistir a una conferencia en Culiacán con el Gabinete de Seguridad Federal:

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional

Raymundo Morales, titular de Marina.

Yeraldine Bonilla recordó que al asumir el cargo como gobernadora interina de Sinaloa, se comprometió a mantener una estrecha colaboración con Claudia Sheinbaum.

“Me comprometí ante los representantes del poder legislativo local y a la ciudadanía sinaloense a mantener una estrecha colaboración con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobierno Federal” Yeraldine Bonilla

Durante su discurso, Yeraldine Bonilla se dijo consciente de los retos a los que se va a enfrentar en su nuevo cargo.

Y es que es algo que ha venido trabajando a lo largo de su trayectoria en los diferentes puestos en los que se ha desempeñado, incluida la Secretaría General de Gobierno.

“Sé de los retos que me esperan, porque los conozco muy bien yo he venido trabajando por Sinaloa en las diversas encomiendas públicas en las que he participado” Yeraldine Bonilla

Yeraldine Bonilla se mostró confiada de que realizará un buen trabajo como gobernadora interina de Sinaloa, ya que tiene experiencia y conocimiento de la zona.

Puntualizó que asume el compromiso y velará cada día por la seguridad de Sinaloa.

“Con la seguridad que me brinda esa experiencia, el conocimiento de la realidad de Sinaloa y de los desafíos del gobierno que hoy encabezo, asumo ante ustedes el irrenunciable compromiso de velar minuto a minuto por la seguridad del Estado como lo hacen este consejo de seguridad nacional y nuestra presidenta” Yeraldine Bonilla

Primer mensaje de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa (@yeraldinebonillamx / Instagram )

Yeraldine Bonilla afirma que su gobierno dará continuidad a las políticas de seguridad federales

Yeraldine Bonilla arranca una agenda pública enfocada en seguridad y protección de la ciudadanía en Sinaloa.

Envió un mensaje contundente y centrado en la colaboración institucional entre los distintos niveles de gobierno, afirmando que dará continuidad a las políticas de seguridad y a la coordinación entre las fuerzas del orden para mantener la tranquilidad de los sinaloenses.

Desde su primer mensaje, Yeraldine Bonilla dejó claro que su administración buscará sostener la coordinación interinstitucional como eje para enfrentar los pendientes en materia de seguridad.