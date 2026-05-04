“Me siento desprotegida” y “temo por mi vida”, denunció la empresaria de Mexicali, Baja California, Gabriela Ponce, al denunciar cobro de piso por parte del Cartel Jalisco nueva Generación (CJNG).

“Ya no es posible pues, esto ya no da para más, hace mucho que dejo de ser buen negocio, hace mucho que vivo mordiéndome las uñas de acompletar el dinero. Tengo mucha gente a mi cargo… ya mas no puedo… yo ya no puedo” Gabriela Ponce. Empresaria de Mexicali

El 1 de mayo, la empresaria dueña del negocio Bazar de Gaby, dijo que recibió una nota donde le exigen dinero a cambio de no hacerle daño a ella o a su familia.

Luego de recibir un mensaje con un número telefónico en una caja pequeña de regalo, señaló que la amenaza traía una advertencia de que si no pagaba le iban a incendiar su negocio.

Empresaria de Mexicali señala amenazas del CJNG y anuncia cierre de su negocio

Gabriela Ponce, dueña de Bazar de Gaby, dijo que el negocio no genera los recursos para pagar lo que le piden y le envió el mensaje de que va a cerrar su negocio.

“Que se queme todo adentro pero yo no tengo dinero para dar dinero más… que todo el mundo se entere… que hoy Bazar de Gaby es un numero más rojo… que va a cerrar” Gabriela Ponce. Empresaria de Mexicali

“Yo confío en mi país, en mi gobierno, pero hoy nos tocó a nosotros ser un número más”, dijo luego de detallar que el mensaje que le llegó como un regalo fue a través de un hombre en moto y con el rostro cubierto por el casco.

Empresaria de Mexicali denuncia inacción de autoridades

La empresaria Gabriela Ponce denunció que activó el botón de emergencia en tres ocasiones para pedir ayuda y pero la policía tardó en llegar 40 minutos.

Por ello, dijo que se siente desprotegida pues la ayuda no fue oportuna a pesar de que la comandancia está a una calle.

“No quiero ser un número más, solo quiero trabajar tranquila”, dijo en su mensaje el cual se volvió viral y en el cual han etiquetado a autoridades del Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch.