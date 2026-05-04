Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), garantizó un respaldo absoluto a la gestión de Yeraldine Bonilla, quien asumió el cargo de gobernadora interina tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

“Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del Estado y que la Gobernadora Geraldine tendrá todo el apoyo del Gobierno de México” Omar García Harfuch

Desde Sinaloa, Omar García Harfuch reafirmó que el Gobierno de México mantendrá presencia militar y policial en el estado para garantizar la seguridad de la población.

Omar García Harfuch respalda a Yeraldine Bonilla en Sinaloa

Omar García Harfuch anunció el respaldo absoluto del gabinete de seguridad hacia Yeraldine Bonilla en Sinaloa y por eso se encuentra presente en la entidad.

“Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y ante el contexto derivado de la licencia solicitada por el Gobernador Rocha, estamos representando aquí al Gabinete de Seguridad el General Secretario y el Almirante Secretario General Briseño y su servidor. Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa” Omar García Harfuch

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa (Captura de pantalla)

En conferencia, Omar García Harfuch reafirmó su compromiso de mantener una presencia militar y policial permanente en Sinaloa para garantizar la paz.

El Gobierno de México reafirma su compromiso de no abandonar la región tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

“El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch señaló que las autoridades federales trabajarán estrechamente con el gobierno estatal de Yeraldine Bonilla y municipal para implementar acciones que protejan a las familias locales.

“La coordinación permanente con las autoridades del Estado se fortalecerá con los municipios y con todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch intensifica seguridad en Sinaloa tras licencia de Rubén Rocha Moya

La estrategia de Omar García Harfuch busca pacificar la entidad mediante una presencia territorial firme, el fortalecimiento de la policía estatal con equipo nuevo y una estrecha coordinación institucional.

“Sinaloa tendrá especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población, reducir la violencia y fortalecer la paz” Omar García Harfuch

El objetivo central de esta estrategia coordinada es reducir la violencia y capturar a los principales generadores de inseguridad en la región.

“Nuestra presencia tiene un objetivo claro, acompañar a las familias de Sinaloa, fortalecer la coordinación institucional y mantener sin interrupción las acciones del Estado mexicano para construir la paz que Sinaloa merece” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch detalló que tras el aumento de la violencia en Sinaloa desde septiembre de 2024, derivado de la disputa entre grupos criminales, se han implementado diversas estrategias para reducir la incidencia delictiva y desarticular las estructuras criminales.

“Como es de su conocimiento, desde septiembre del 2024 se registró un incremento en la violencia derivado de la disputa entre grupos criminales. Por eso, desde el primer momento el Gabinete de Seguridad reforzó de manera inmediata y permanente la presencia federal en Sinaloa, incrementó las operaciones y desplegó capacidades” Omar García Harfuch

Puntualizó que desde el inicio del mandato de Sheinbaum se ha reducido el 44% los homicidios dolosos en el estado.

Omar García Harfuch aclaró que aún queda mucho por hacer para alcanzar la paz duradera en Sinaloa.