Tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como la primera mujer en ocupar la gubernatura interina del estado.

En su primer mensaje como gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla señaló que asume el cargo con un enfoque centrado en la humildad y la responsabilidad social.

“Asumo como Gobernadora Interina con la convicción de servir con humildad, cercanía y responsabilidad, poniendo siempre al pueblo en el centro de cada decisión” Yeraldine Bonilla Valverde

Este es el primer mensaje de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla compartió un mensaje que marca el inicio de su mandato como Gobernadora Interina en Sinaloa.

Primer mensaje de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa (@yeraldinebonillamx / Instagram )

En su primer mensaje, Yeraldine Bonilla manifestó su total respaldo al mandatario saliente, Rubén Rocha Moya, validando la legitimidad de la transición política actual.

“Al Gobernador Rubén Rocha Moya, mi respeto y solidaridad. Confiamos y reconocemos su decisión republicana” Yeraldine Bonilla Valverde

El mensaje enfatiza que su administración se regirá bajo los valores de la Cuarta Transformación, asegurando que los ideales de este movimiento siguen vigentes.

“El pueblo de Sinaloa puede tener la certeza de que los principios de la Cuarta Transformación seguirán guiando esta etapa. Gobernaré con principios y con el corazón por delante” Yeraldine Bonilla Valverde

Asimismo, destacó una colaboración estrecha con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el bienestar y la justicia en la entidad.

Finalmente, Yeraldine Bonilla se comprometió a liderar un gobierno con sentido humano y esperanza para todos los sinaloenses.

“De la mano del Gobierno de México que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a seguir construyendo un Sinaloa más justo, más humano y con esperanza para todas y todos” Yeraldine Bonilla Valverde

Con el objetivo de garantizar la estabilidad política y la gobernabilidad, Yeraldine Bonilla confirmó que mantendrá el gabinete actual sin realizar cambios inmediatos en las secretarías.

Yeraldine Bonilla Valverde se ha mostrado confiada de que el pueblo de Sinaloa se podrá levantar de estos tiempos de adversidad.

Este relevo histórico busca dar certidumbre a la ciudadanía sinaloense mientras se resuelven los procesos legales del mandatario con licencia, Rubén Rocha Moya.