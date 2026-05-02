Yeraldine Bonilla tomó protesta como gobernadora interina de Sinaloa y durante su primera intervención mostró su respaldo total a Rubén Rocha Moya, reiterando que las “acusaciones son falsas”.

La Fiscalía de Nueva York acusó al gobernador Rubén Rocha Moya de facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa, provocando la llegada de inmensas cantidades de droga a Estados Unidos.

Ante estas acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia y el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, quien le expresó su solidaridad y respaldo.

Yeraldine Bonilla respalda a Rocha Moya sobre acusaciones de Estados Unidos tras asumir como gobernadora interina de Sinaloa

Este 2 de mayo, Yeraldine Bonilla asumió como gobernadora interina de Sinaloa y, desde la tribuna retomó las palabras de Rocha Moya sobre que las acusaciones en su contra “son falsas y dolosas”.

Pese a su solicitud de licencia, Rubén Rocha Moya señaló que él no ha cometido ningún tipo de traición y de esto darán cuenta las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante esta declaración, la ahora gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, dijo:

“Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabe y estamos seguros que así será. Le expreso mi profunda solidaridad”. Yeraldine Bonilla

Cabe mencionar que Rocha Moya explicó que se separaba de su cargo para facilitar el proceso de investigación y demostrar la falta de sustento de las acusaciones de Estados Unidos.