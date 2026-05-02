Tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, Yeraldine Bonilla se perfila como gobernadora interina de Sinaloa al ser la actual secretaria general de Gobierno del estado.

De acuerdo con la información, el Congreso de Sinaloa fue citado a una sesión extraordinaria este sábado 2 de mayo; Yeraldine Bonilla fue propuesta para sustituir a Rubén Rocha.

Cabe mencionar que la licencia de Rocha Moya se da luego de las acusaciones de Estados Unidos sobre su presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

Congreso de Sinaloa aprueba licencia temporal de Rocha Moya (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Yeraldine Bonilla es propuesta como gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa aprobó este 2 de mayo la licencia de Rocha Moya y la Comisión de Puntos Constitucionales propuso que Yeraldine Bonilla fuera la gobernadora interina.

De acuerdo con el Congreso, Yeraldine Bonilla cumple los requisitos constitucionales para ser la gobernadora interina además de que se distingue “por su experiencia y responsabilidad”.

La propuesta de Yeraldine Bonilla como sustituta de Rocha Moya generó debate en el Congreso de Sinaloa, pues acusan que la funcionaria es cercana al gobernador, por lo que no habría “independencia real”.

Pese a lo anterior, Yeraldine Bonilla obtuvo la mayoría calificada para ser la gobernadora interina en sustitución de Rocha Moya. Es licenciada en Trabajo Social y se ha desempeñado en diversos cargos en Sinaloa, entre ellos: