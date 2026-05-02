Yeraldine Bonilla Valverde tomó protesta como gobernadora interina de Sinaloa en sustitución de Rubén Rocha Moya luego de que este se separara del cargo.

El Congreso de Sinaloa aprobó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina con 33 votos a favor y le tomó protesta para desempeñar sus nuevas funciones.

Durante su discurso, Yeraldine Bonilla Valverde envió un mensaje de apoyo a Rubén Rocha Moya y dio su respaldo al gobernador pese a las acusaciones de Estados Unidos.

“Gobernador, le expreso mi profunda solidaridad”. Yeraldine Bonilla Valverde

Yeraldine Bonilla Valverde asume cargo de gobernadora interina de Sinaloa

Este sábado 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia de Rocha Moya y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de Sinaloa con 33 votos a favor.

Yeraldine Bonilla Valverde tomó protesta y dio un breve mensaje, en el que admitió que Sinaloa “enfrenta una situación difícil”, pero destacó que el estado saldrá adelante.

En su discurso, Yeraldine Bonilla dijo que asume el cargo con la convicción de la humildad y responsabilidad que se requiere y se comprometió por seguir trabajando por el bienestar.

“Tengo claro que, ante los desafios que se nos pesentan, el trabajo por el bienestar de nuestra gente continuará”. Yeraldine Bonilla Valverde

Al concluir, la Yeraldine Bonilla, ahora gobernadora interina de Sinaloa, dejó el recinto entre aplausos y felicitaciones por gran parte de los diputados locales.

Luego de que Yeraldine Bonilla Valverde abandonó el Congreso de Sinaloa, el presidente de la mesa directiva dió por terminada la sesión, no sin antes convocar a los diputados para el 5 de mayo.