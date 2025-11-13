Omar Garcia Harfuch hizo una visita relámpago a Morelia, Michoacán la mañana de este jueves 13 de noviembre, la cual coincidió con las primeras acciones del Plan Michoacán por la Paz la Justicia.

La mañana de este jueves 13 de noviembre se anunció la detención de cuatro personas por parte del Gabinete de Seguridad federal.

Cabe mencionar que este Plan Michoacán tiene por objetivo buscar a líderes criminales de primer y segundo nivel, tras el asesinato del expresidente de municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Las cuatro detenciones se dieron en Gabriel Zamora y Parácuaro, en las que se aseguraron tres armas largas, 238 cartuchos, 22 cargadores, dos vehículos, dos cuatrimotos y equipo táctico.

Cabe recordar que dos días atrás se detuvieron a cinco personas en los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo.

Omar García Harfuch hace visita relámpago y agradece que no haya filtraciones sobre Plan Michoacán

La visita de Omar García Harfuch y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo se dio sin declaraciones de ambos.

El secretario de seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, dijo que Omar García Harfuch les reconoció que no se ha dado ninguna filtración de información respecto a los objetivos del Plan Michoacán.

“Totalmente respaldado por la federación,… se habla muy bien de Michoacán en el tema de las operaciones, todas han salido… y no ha habido fugas de información, eso lo destacó el secretario Harfuch” Juan Carlos Oseguera Cortés. Secretario de Seguridad de Michoacán

Secretario de Seguridad de Michoacán mantiene su cargo tras visita de Omar García Harfuch

“Estamos más firmes que nunca”, dijo Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la Secretaría de Seguridad de Michoacán, al término de la reunión con Omar Garcia Harfuch.

Ante rumores de que se presentaría su renuncia, dio que por el contrario, hay respaldo de la federación.

Sobre le mismo tema, el gobernador Alfredo Ramirez Bedolla evitó hablar del tema diciendo que son más importantes las reuniones que se están llevando a cabo.