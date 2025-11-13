El Plan Michoacán reporta detenciones y aseguramiento de armas en Gabriel Zamora y Parácuaro.

Mediante un comunicado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer las acciones llevada a cabo por el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Como resultado del Plan Michoacán, se realizaron detenciones y aseguramiento de armas en los municipios Gabriel Zamora y Parácuaro.

En dichos eventos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la:

Secretaría de Marina (Semar)

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Fiscalía General del Estado (FGE)

Lo que permitió la detención de 4 personas con armas de fuego y el aseguramiento de más de 200 cartuchos y cargadores.

Durante su patrullaje para inhibir actos ilícitos en el municipio de Gabriel Zamora, agentes de seguridad detectaron a varias personas portando armas de fuego.

Por lo que realizaron una inspección para evitar que hicieran daño a los habitantes de la región. En el operativo se encontraron:

3 armas largas

130 cartuchos

2 cargadores

2 cuatrimotos

1 vehículo

Plan Michoacán reporta detenciones y aseguramiento de armas en Zamora y Parácuaro (Especial)

La acción generó que cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas e informadas de sus derechos ante la ley.

Mientras que en Parácuaro, se identificó un vehículo en aparente estado de abandono en el que se hallaron:

108 cartuchos

20 cargadores

Equipo y prendas tácticas

Los detenidos junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir cuál es su situación legal.

Autoridades refrendan Plan Michoacán tras detenciones y aseguramiento de armas en Gabriel Zamora y Parácuaro

Después de las detenciones y aseguramiento de armas en Gabriel Zamora y Parácuaro, las autoridades refrendaron el Plan Michoacán.

Así como compromiso de trabajar de forma coordinada con las autoridades locales para brindar seguridad a toda la sociedad michoacana.