El Plan Michoacán reporta detenciones y aseguramiento de armas en Gabriel Zamora y Parácuaro.
Mediante un comunicado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer las acciones llevada a cabo por el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.
Confirman detenciones y aseguramiento de armas en como parte del Plan Michoacán
Como resultado del Plan Michoacán, se realizaron detenciones y aseguramiento de armas en los municipios Gabriel Zamora y Parácuaro.
En dichos eventos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la:
- Secretaría de Marina (Semar)
- Fiscalía General de la República (FGR)
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
- Fiscalía General del Estado (FGE)
Lo que permitió la detención de 4 personas con armas de fuego y el aseguramiento de más de 200 cartuchos y cargadores.
Durante su patrullaje para inhibir actos ilícitos en el municipio de Gabriel Zamora, agentes de seguridad detectaron a varias personas portando armas de fuego.
Por lo que realizaron una inspección para evitar que hicieran daño a los habitantes de la región. En el operativo se encontraron:
- 3 armas largas
- 130 cartuchos
- 2 cargadores
- 2 cuatrimotos
- 1 vehículo
La acción generó que cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas e informadas de sus derechos ante la ley.
Mientras que en Parácuaro, se identificó un vehículo en aparente estado de abandono en el que se hallaron:
- 108 cartuchos
- 20 cargadores
- Equipo y prendas tácticas
Los detenidos junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir cuál es su situación legal.
Autoridades refrendan Plan Michoacán tras detenciones y aseguramiento de armas en Gabriel Zamora y Parácuaro
Después de las detenciones y aseguramiento de armas en Gabriel Zamora y Parácuaro, las autoridades refrendaron el Plan Michoacán.
Así como compromiso de trabajar de forma coordinada con las autoridades locales para brindar seguridad a toda la sociedad michoacana.